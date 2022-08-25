https://sputniknews.com.tr/20220825/gulsen-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1060373470.html
Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, imam hatiplerle ilgili sözleri sonrası hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T12:21+0300
2022-08-25T12:21+0300
2022-08-25T12:21+0300
türkiye
gülşen
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059075071_0:0:677:381_1920x0_80_0_0_647dd85de70f6af409ba0b54763310ec.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek."Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.Önceki gece, Gülşen'in konser sırasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler tartışma yaratmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220825/ak-partili-celikten-gulsene-tepki-nefret-sucu-ve-insanlik-ayibi-1060370848.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059075071_26:0:573:410_1920x0_80_0_0_c1d7bb516fd1be3bdab9dca4eb4e1918.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülşen, gözaltı
Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Abone ol
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, imam hatiplerle ilgili sözleri sonrası hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.
"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.
Önceki gece, Gülşen'in konser sırasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler tartışma yaratmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı.