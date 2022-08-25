https://sputniknews.com.tr/20220825/gulsen-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1060373470.html

Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi

Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, imam hatiplerle ilgili sözleri sonrası hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T12:21+0300

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türkiye

gülşen

gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek."Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.Önceki gece, Gülşen'in konser sırasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler tartışma yaratmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220825/ak-partili-celikten-gulsene-tepki-nefret-sucu-ve-insanlik-ayibi-1060370848.html

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gülşen, gözaltı