https://sputniknews.com.tr/20220825/ak-partili-celikten-gulsene-tepki-nefret-sucu-ve-insanlik-ayibi-1060370848.html

AK Partili Çelik'ten Gülşen'e tepki: Nefret suçu ve insanlık ayıbı

AK Partili Çelik'ten Gülşen'e tepki: Nefret suçu ve insanlık ayıbı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleriyle ilgili, "Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T11:40+0300

2022-08-25T11:40+0300

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politika

gülşen

ömer çelik

imam hatip

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AK Parti Sözcüsü Çelik, şarkıcı Gülşen'in sahnede kullandığı, imam hatiplilere yönelik sözlerine Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Çelik, açıklamasında, "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220825/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-sarkici-gulsen-hakkinda-sorusturma-baslatti-1060355184.html

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gülşen, ömer çelik, imam hatip