https://sputniknews.com.tr/20220825/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-sarkici-gulsen-hakkinda-sorusturma-baslatti-1060355184.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T00:11+0300

2022-08-25T00:11+0300

2022-08-25T01:04+0300

türkiye

gülşen

istanbul

imam hatip liseleri

soruşturma

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Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik söylediği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.Şarkıcı Gülşen, nisan ayındaki bir konseri sırasında sahnede, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' ifadelerini kullanmıştı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.ÖNDER'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220313/gulsen-ne-tepkisi-ben-sadece-konser-veriyorum-1054677122.html

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gülşen, istanbul, imam hatip liseleri, soruşturma