https://sputniknews.com.tr/20220825/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-sarkici-gulsen-hakkinda-sorusturma-baslatti-1060355184.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T00:11+0300
2022-08-25T00:11+0300
2022-08-25T01:04+0300
türkiye
gülşen
istanbul
imam hatip liseleri
soruşturma
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Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik söylediği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.Şarkıcı Gülşen, nisan ayındaki bir konseri sırasında sahnede, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' ifadelerini kullanmıştı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.ÖNDER'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220313/gulsen-ne-tepkisi-ben-sadece-konser-veriyorum-1054677122.html
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gülşen, istanbul, imam hatip liseleri, soruşturma
gülşen, istanbul, imam hatip liseleri, soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı
00:11 25.08.2022 (güncellendi: 01:04 25.08.2022) Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik söylediği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.
Şarkıcı Gülşen, nisan ayındaki bir konseri sırasında sahnede, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' ifadelerini kullanmıştı.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.
ÖNDER'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı (!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendisine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."