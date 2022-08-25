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https://sputniknews.com.tr/20220825/milli-egitim-bakanligindan-gulsen-hakkinda-suc-duyurusu-1060373348.html
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Gülşen hakkında suç duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Gülşen hakkında suç duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığı, şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselerine yönelik hakaret ve iftira içeren sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T12:16+0300
2022-08-25T12:18+0300
gülşen
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220825/ak-partili-celikten-gulsene-tepki-nefret-sucu-ve-insanlik-ayibi-1060370848.html
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gülşen, milli eğitim bakanlığı (meb)
gülşen, milli eğitim bakanlığı (meb)

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Gülşen hakkında suç duyurusu

12:16 25.08.2022 (güncellendi: 12:18 25.08.2022)
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© DHA
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Milli Eğitim Bakanlığı, şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselerine yönelik hakaret ve iftira içeren sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.
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