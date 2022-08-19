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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220819/canli--reuters-abd-ukraynaya-800-milyar-dolar-askeri-yardim-ayiracak-1060120658.html
CANLI | Ruble, dolar karşısında son 4 haftanın en yüksek değerine ulaştı
CANLI | Ruble, dolar karşısında son 4 haftanın en yüksek değerine ulaştı
Rusya’nın para birimi ruble, dolar karşısında güçlenerek Moskova Borsası’nda son 4 haftanın en yüksek değerine ulaştı. Rus para birimi ruble, dolar karşısında... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T09:34+0300
2022-08-19T13:10+0300
ukrayna krizi
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lugansk
ukrayna
rusya
askeri operasyon
avrupa birliği
yaptırım
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donetsk, lugansk, ukrayna, rusya, askeri operasyon, avrupa birliği, yaptırım, новый онлайн для белой редактуры
donetsk, lugansk, ukrayna, rusya, askeri operasyon, avrupa birliği, yaptırım, новый онлайн для белой редактуры
Ruble - değer kaybı - Sputnik Türkiye

CANLI | Ruble, dolar karşısında son 4 haftanın en yüksek değerine ulaştı

09:34 19.08.2022 (güncellendi: 13:10 19.08.2022)
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Rusya’nın para birimi ruble, dolar karşısında güçlenerek Moskova Borsası’nda son 4 haftanın en yüksek değerine ulaştı. Rus para birimi ruble, dolar karşısında yüzde 0.5 değer kazandı ve dolar, Moskova Borsası’nda 59.20 ruble’den işlem gördü.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Politico’ya konuşan ABD idaresindeki bir üst düzey yetkili, Washington’un, Ukrayna ordusuna sağladığı silahların Kırım’daki hedeflere yönelik kullanılmasına izin verdiğini ve bunu meşru müdafaa olarak gördüğünü belirtti.
Formula 1’in CEO’su Stefano Domenicali, Rusya’da F1 yarışlarını düzenleme konusunda görüşmeler yürütmeme sözünü verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, ülkesinin nükleer cephaneliğine sadece benzer eylemlere cevap vermek amacıyla başvuracağını belirtti.
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
Ukrayna krizi
CANLI | ‘Washington, Ukrayna'ya Kırım’daki hedefleri vurması için ABD silahını kullanma izni verdi’
Dün, 17:01
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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14:34 19.08.2022
Die Welt: Ukraynalı diplomatların silah tedariki talepleri Almanya hükümetinden karşılık almadı
Alman Die Welt gazetesi, Ukraynalı diplomatların haziran ayından bu yana ek silah tedariki talebiyle defalarca kez Alman hükümetine müracaat ettiğini, fakat istenen silahlara Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) ihtiyaç duyması gerekçesiyle taleplerin geri çevrildiğini bildirdi. Gazeteye konuşan Ukraynalı kaynaklar, "Tüm taleplerimiz kayıt altına alındı, ancak şu ana kadar hiçbir etkileri olmadı" ifadelerini kullandı.
Gazeteye göre, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in de katılımıyla Berlin'deki Ukraynalı diplomatlarla haziran ayından bu yana toplantılar düzenleniyor ve Ukrayna tarafı, Berlin'in ağır silah tedarikini artırmasını talep ediyor.
Kiev yönetiminin talep ettiği silahların başında Panzerhaubitze 2000 obüsleri ve Mars II çok namlulu roketatar sistemler geliyor. Ukrayna hükümeti, ayrıca 100 Marder tipi zırhlı araç ve 88 Rheinmetall Leopard 1 tankı teslimatının onaylanmasını istiyor.
Habere göre Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, geçen hafta Lambrecht ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Andrey Yermak da 4 Austos'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dış politika danışmanı Jens Plötner ile görüşmesinde aynı konuyu ele aldı.
Kaynaklar, Almanya Savunma Bakanlığı'nın ilgili talepleri, NATO müttefiki olarak yükümlülüklerini yerine getirmek adına istenen silahlara ihtiyaçları olduğu gerekçesiyle geri çevirdiğini belirtti.
14:01 19.08.2022
Japonya - Tokyo - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
EKONOMİ
2014'ten bu yana en hızlı artış: Japonya'da yıllık enflasyon yüzde 2.6'ya yükseldi
14:00
13:22 19.08.2022
Rusya: Ukraynalı aşırı milliyetçi Kraken Taburu, mevzilerini terk eden askerleri kurşuna dizdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna’daki operasyonları sırasında Harkov bölgesindeki Udı yerleşim yerinde mevzilerini terk eden 100 Ukrayna askerinin, Ukraynalı aşırı milliyetçi Kraken Taburu mensupları tarafından vurularak öldürüldüklerini söyledi.
Konaşenkov, Ukraynalı askerlerin, ‘mevzilerini terk etmeleri halinde başlarına gelecekleri görmeleri için diğer askerlere korku salmak adına kendi güçleri tarafından öldürüldüklerini’ kaydetti.
Sözcü, öldürülen 100 Ukraynalı askerlerin, 58. Motorize Piyade Tugayı’na mensup olduklarını da sözlerine ekledi.
13:10 19.08.2022
Ruble, dolar karşısında son 4 haftanın en yüksek değerine ulaştı
Rusya’nın para birimi ruble, dolar karşısında güçlenerek Moskova Borsası’nda son 4 haftanın en yüksek değerine ulaştı. Rus para birimi ruble, dolar karşısında yüzde 0.5 değer kazandı ve dolar, Moskova Borsası’nda 59.20 ruble’den işlem gördü.
Dolar, gün içinde daha önceyse kısa bir süre için 57.70 ruble seviyesine kadar geriledi. Söz konusu seviye, temmuz sonundan beri görülmemişti.
Öte yandan ruble, euro karşısında da yüzde 0.9 oranında değer kazandı ve euro/ruble kuru 59.65’ten işlem gördü.
Rus para birimi, Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'ya uygulanan bir dizi ekonomik yaptırıma rağmen sene başından beri dünyanın en iyi performans gösteren para birimi.
Uygulanan yaptırımlar sonrasında en başta ciddi ölçüde değer kaybeden ruble, kısa sürede güçlenerek harekat öncesindeki seviyesine çıktı.
11:24 19.08.2022
Brent petrolün varil fiyatı 96.02 dolar
Dün 97.42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96.59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.6 azalarak 96.02 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89.88 dolardan alıcı buldu. Fiyatların düşüşünde, küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler nedeniyle petrol talebinin azalacağına yönelik beklentiler etkili oluyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun planlanan üretim artışı da fiyatları baskılıyor. Grup, 3 Ağustos'taki toplantısında petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. OPEC+ bir sonraki toplantısını 5 Eylül'de gerçekleştirecek.
09:57 19.08.2022
Zelenskiy: Küresel gıda krizinin şiddetinin azaldı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra küresel gıda sorununun azalmaya başladığını söyledi.
Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, bugün ülkesinin Lvov kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlenen üçlü görüşmeyi değerlendirdi. Zelenskiy, bugün düzenlenen toplantılarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının faydalarını görüştüklerini belirterek, "Sonuç ortada ve sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda dünya için de. Çünkü küresel gıda krizinin şiddetinin azaldığı hissediliyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan ile iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliği imkanlarını ele aldıklarına dikkati çeken Zelenskiy, "Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pek çok konuda çok kapsamlı görüşmeler yaptık. Devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli destek için kendisine minnettarım. Savunma, ekonomi ve enerji iş birliğini ele aldık" dedi.
Zelenskiy, hasar gören Harkov kenti ve bölgesinde imar çalışmaları konusunda Türkiye'nin Ukrayna tarafına destek vermesi konusunda bugün bir anlaşmanın imzalandığını aktararak, Türkiye'ye teşekkür etti.
09:33 19.08.2022
Reuters: ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolar askeri yardım ayıracak
Reuters ajansına konuşan kaynaklar, ABD yönetiminin Ukrayna için 800 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi hazırladığını duyurdu.
Paketin bugün açıklanmasının beklendiğini belirten kaynaklar, duyurunun gelecek haftaya ertelenebileceği ihtimalini de dışlamadı.
Kaynaklar, ayrıca paketin nihai maliyetinin değişebileceğini ifade etti.
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