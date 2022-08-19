CANLI | Ruble, dolar karşısında son 4 haftanın en yüksek değerine ulaştı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Politico’ya konuşan ABD idaresindeki bir üst düzey yetkili, Washington’un, Ukrayna ordusuna sağladığı silahların Kırım’daki hedeflere yönelik kullanılmasına izin verdiğini ve bunu meşru müdafaa olarak gördüğünü belirtti.
Formula 1’in CEO’su Stefano Domenicali, Rusya’da F1 yarışlarını düzenleme konusunda görüşmeler yürütmeme sözünü verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, ülkesinin nükleer cephaneliğine sadece benzer eylemlere cevap vermek amacıyla başvuracağını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: