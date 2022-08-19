CANLI | Ruble, dolar karşısında son 4 haftanın en yüksek değerine ulaştı

Die Welt: Ukraynalı diplomatların silah tedariki talepleri Almanya hükümetinden karşılık almadı

Alman Die Welt gazetesi, Ukraynalı diplomatların haziran ayından bu yana ek silah tedariki talebiyle defalarca kez Alman hükümetine müracaat ettiğini, fakat istenen silahlara Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) ihtiyaç duyması gerekçesiyle taleplerin geri çevrildiğini bildirdi. Gazeteye konuşan Ukraynalı kaynaklar, "Tüm taleplerimiz kayıt altına alındı, ancak şu ana kadar hiçbir etkileri olmadı" ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in de katılımıyla Berlin'deki Ukraynalı diplomatlarla haziran ayından bu yana toplantılar düzenleniyor ve Ukrayna tarafı, Berlin'in ağır silah tedarikini artırmasını talep ediyor.

Kiev yönetiminin talep ettiği silahların başında Panzerhaubitze 2000 obüsleri ve Mars II çok namlulu roketatar sistemler geliyor. Ukrayna hükümeti, ayrıca 100 Marder tipi zırhlı araç ve 88 Rheinmetall Leopard 1 tankı teslimatının onaylanmasını istiyor.

Habere göre Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, geçen hafta Lambrecht ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Andrey Yermak da 4 Austos'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dış politika danışmanı Jens Plötner ile görüşmesinde aynı konuyu ele aldı.

Kaynaklar, Almanya Savunma Bakanlığı'nın ilgili talepleri, NATO müttefiki olarak yükümlülüklerini yerine getirmek adına istenen silahlara ihtiyaçları olduğu gerekçesiyle geri çevirdiğini belirtti.