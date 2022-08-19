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2014'ten bu yana en hızlı artış: Japonya'da yıllık enflasyon yüzde 2.6'ya yükseldi
2014'ten bu yana en hızlı artış: Japonya'da yıllık enflasyon yüzde 2.6'ya yükseldi
Japonya İçişleri Bakanlığı, ülkede yıllık manşet enflasyon oranının bu ay, haziran ayındaki yüzde 2.4'ten yüzde 2.6'ya yükseldi. Söz konusu oranla Japonya... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T14:00+0300
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ekonomi
enflasyon
japonya
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Japonya'da tüketici fiyatları, temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artış kaydederek Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıktı.Manşet enflasyon da temmuz ayında yıllık yüzde 2.6 ile beklentilere paralel gerçekleşti.Rakam, 2014'ün nisan ayından bu yana en hızlı artışa karşılık geldi.Enerji ve taze gıda hariç enflasyon ise yüzde 1.2 gerçekleşerek beklentilerin üzerine çıktı.Bloomberg'e konuşan uzmanlar, Japonya Merkez Bankası'nın enflasyondaki yükseliş nedeniyle parasal genişlemede geri adım atmasının olası gözükmediğini belirtti.Daha önce Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonda emtia kaynaklı yükselişin geçici olduğunu iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220815/bloomberg-euro-bolgesinde-durgunluk-riski-2020-kasimdan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1059954802.html
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enflasyon, japonya
enflasyon, japonya

2014'ten bu yana en hızlı artış: Japonya'da yıllık enflasyon yüzde 2.6'ya yükseldi

14:00 19.08.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro NogiJaponya - Tokyo - koronavirüs - Kovid-19
Japonya - Tokyo - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
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Japonya İçişleri Bakanlığı, ülkede yıllık manşet enflasyon oranının bu ay, haziran ayındaki yüzde 2.4'ten yüzde 2.6'ya yükseldi. Söz konusu oranla Japonya, 2014'ün nisan ayından bu yana en hızlı artışını kaydetti.
Japonya'da tüketici fiyatları, temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artış kaydederek Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıktı.
Manşet enflasyon da temmuz ayında yıllık yüzde 2.6 ile beklentilere paralel gerçekleşti.Rakam, 2014'ün nisan ayından bu yana en hızlı artışa karşılık geldi.
Enerji ve taze gıda hariç enflasyon ise yüzde 1.2 gerçekleşerek beklentilerin üzerine çıktı.
Bloomberg'e konuşan uzmanlar, Japonya Merkez Bankası'nın enflasyondaki yükseliş nedeniyle parasal genişlemede geri adım atmasının olası gözükmediğini belirtti.
Daha önce Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonda emtia kaynaklı yükselişin geçici olduğunu iddia etmişti.
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