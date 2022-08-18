CANLI | ‘Washington, Ukrayna'ya Kırım’daki hedefleri vurması için ABD silahını kullanma izni verdi’

Formula 1'den bir daha Rusya’da yarış düzenlememe sözü

Formula 1’in CEO’su Stefano Domenicali, Rusya’da F1 yarışlarını düzenleme konusunda görüşmeler yürütmeme sözünü verdi

Sky Sport’ın haberine göre Domenicali, “Para bizim için önemli, ancak dikkat ettiğimiz tek şey bu değil. Sadece banka hesabına bakıyor olsaydık yarış takvimi farklı görünürdü. Ben hep şunu söylerim, asla ‘asla’ deme. Lakin bu durumda söz verebilirim ki, artık yarışın Rusya ayağının organizatörleriyle hiçbir görüşme yapmayacağız. Orada artık yarış olmayacak” ifadesini kullandı.

F1 yarışının Rusya ayağıyla ilgili kontratın süresi 2025’te bitecekti.