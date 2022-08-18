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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220818/canli--frontex-avrupadan-ayrilan-ukraynalilarin-sayisi-son-8-gundur-artiyor-1060097222.html
CANLI | ‘Washington, Ukrayna'ya Kırım’daki hedefleri vurması için ABD silahını kullanma izni verdi’
CANLI | ‘Washington, Ukrayna'ya Kırım’daki hedefleri vurması için ABD silahını kullanma izni verdi’
Politico’ya konuşan ABD idaresindeki bir üst düzey yetkili, Washington’un, Ukrayna ordusuna sağladığı silahların Kırım’daki hedeflere yönelik kullanılmasına... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T17:01+0300
2022-08-19T01:14+0300
ukrayna krizi
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askeri operasyon
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, yaptırım, doğalgaz, petrol, avrupa birliği, nato, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, askeri operasyon, yaptırım, doğalgaz, petrol, avrupa birliği, nato, новый онлайн для белой редактуры
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye

CANLI | ‘Washington, Ukrayna'ya Kırım’daki hedefleri vurması için ABD silahını kullanma izni verdi’

17:01 18.08.2022 (güncellendi: 01:14 19.08.2022)
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Politico’ya konuşan ABD idaresindeki bir üst düzey yetkili, Washington’un, Ukrayna ordusuna sağladığı silahların Kırım’daki hedeflere yönelik kullanılmasına izin verdiğini ve bunu meşru müdafaa olarak gördüğünü belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, Finlandiya'nın Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını kısıtlama kararının Moskova tarafından yanıtsız bırakılmayacağını belirtti.
1984 ve 1988 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Rus biatlon efsanesi Dmitry Vasilyev, Batılı ülkelerin Rus sporculara yönelik tecrit politikasına tepki göstererek "Yakında yağmur yağdığında Rusları suçlarlarsa şaşırmam" dedi.
Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Zaporojye Bölgesi’ni ziyaret edip yerel halkın artık Ukrayna'nın bir parçası olmak istemediklerini kendi gözleri ile görebileceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington yönetiminin Ukrayna ihtilafının yayılması ve Rusya ile NATO arasında savaşa dönüşmesi tehdidinin kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Danimarka Dışişleri: Artık Rusların tatillerini Avrupa'da geçirmelerine izin verilmemeli
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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01:10 19.08.2022
‘Washington, Ukrayna ordusuna Kırım’daki hedefleri vurmak için ABD silahını kullanma izni verdi’
Politico’ya konuşan ABD idaresindeki bir üst düzey yetkili, Washington’un, Ukrayna ordusuna sağladığı silahların Kırım’daki hedeflere yönelik kullanılmasına izin verdiğini ve bunu meşru müdafaa olarak gördüğünü belirtti.
Yetkili, “Biz hedef seçmiyoruz. Elbette sağladığımız her şey meşru müdafaa içindir. Ukrayna toprakları içinde seçilen her bir hedef, tanımı gereği meşru müdafaa. Kırım, Ukrayna’dır” ifadesini kullandı.
20:04 18.08.2022
Formula 1'den bir daha Rusya’da yarış düzenlememe sözü
Formula 1’in CEO’su Stefano Domenicali, Rusya’da F1 yarışlarını düzenleme konusunda görüşmeler yürütmeme sözünü verdi.
Sky Sport’ın haberine göre Domenicali, “Para bizim için önemli, ancak dikkat ettiğimiz tek şey bu değil. Sadece banka hesabına bakıyor olsaydık yarış takvimi farklı görünürdü. Ben hep şunu söylerim, asla ‘asla’ deme. Lakin bu durumda söz verebilirim ki, artık yarışın Rusya ayağının organizatörleriyle hiçbir görüşme yapmayacağız. Orada artık yarış olmayacak” ifadesini kullandı.
F1 yarışının Rusya ayağıyla ilgili kontratın süresi 2025’te bitecekti.
17:26 18.08.2022
Letonya'da son Lenin anıtlarından biri imha edilecek
Letonya'da, Riga'nın Alman işgalinden kurtuluşunun onuruna inşa edilen dikilitaş ve Vladimir Lenin'in son anıtlarından biri söküldü.
LSM televizyonunun aktardığı üzere anıtların sökümü, başkent Riga’nın yakınlarındaki Ropaži bölgesinde gerçekleştirildi.
Yıkım, trafiğin aksamaması ve kamu güvenliğini tehdit etmemesi amacıyla gece saatlerinde yapıldı, çalışmalar sırasında polis memurları düzeni sağladı.
Yerel yönetim yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, muhafazaları ile ilgilenecek bir müze veya başka bir kurum bulunamadığından sökülen her iki anıtın da imha edileceği belirtildi.
Temmuz ayında Letonya hükümetinin sökülecek 69 Sovyet askeri anıtının bir listesini hazırladığı öğrenilmişti.
17:13 18.08.2022
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Nükleer silahı sadece cevap niteliğinde kullanırız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, ülkesinin nükleer cephaneliğine sadece benzer eylemlere cevap vermek amacıyla başvuracağını belirtti.
Neçayev, “Rusya nükleer bir güç olarak mümkün olduğunca sorumlu davranmaya devam edecek. ABD ve NATO ile doğrudan bir çatışma bizim çıkarımıza değil. Rusya’nın askeri doktrini, yalnızca kitle imha silahlarının kullanıldığı veya ülkenin varlığı tehdit edildiği saldırganlığa cevap olarak nükleer tepkiye izin veriyor” ifadelerini kullandı.
17:01 18.08.2022
Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Herson'u ziyaret etti
Herson’u ziyaret eden Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alikhanov, gezi kapsamında Herson ve çeşitli bölgesel belediyelerle anlaşmalar imzalanacağını ve Kaliningrad bölgesinin Herson’a yönetim konularında da yardımcı olacağını söyledi.
Alihanov, “Sergey Vladimiroviç Yeliseyev (Alikhanov'un Kaliningrad hükümetindeki eski yardımcısı ve şu anda Herson bölgesinin başkan vekili) burada, Herson bölgesinde en parlak temsilcimiz. Meslektaşlarımıza yönetici personel konusunda da destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.
16:59 18.08.2022
Frontex: Avrupa'dan ayrılan Ukraynalıların sayısı son 8 gündür artıyor
Avrupa Birliği (AB) sınır kontrol ajansı Frontex, Avrupa'dan ayrılan Ukrayna vatandaşlarının sayısının son 8 gündür gelenlerin sayısından fazla olduğunu duyurdu.
Ajanstan yapılan açıklamada, "Son 8 günde gelenlerden daha fazla Ukrayna vatandaşı AB'den ayrıldı" denildi.
Açıklamada, "AB-Ukrayna sınırını geçen insan sayısının yaz sezonunda yüksek seviyede kalmasını ve kara sınırından mal ithalat ve ihracatının devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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