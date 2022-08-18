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https://sputniknews.com.tr/20220818/cumhurbaskani-erdoganin-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-gorusmesi-basladi-1060093089.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna'ya özel operasyonunun... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T15:17+0300
2022-08-18T17:36+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
ukrayna
vladimir zelenskiy
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.Potoçki Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.Erdoğan-Zelenskiy-Guterres zirvesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220818/cumhurbaskani-erdogan-bugun-ukraynaya-gidiyor-1060071596.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, ukrayna, vladimir zelenskiy, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, türkiye, ukrayna, vladimir zelenskiy, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

15:17 18.08.2022 (güncellendi: 17:36 18.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna'ya özel operasyonunun başlaması sonrasında Zelenskiy ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres üçlü zirve gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.
Potoçki Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gitti
Dün, 08:50

Erdoğan-Zelenskiy-Guterres zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
© AA
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