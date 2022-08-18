https://sputniknews.com.tr/20220818/cumhurbaskani-erdoganin-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-gorusmesi-basladi-1060093089.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna'ya özel operasyonunun... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T15:17+0300

2022-08-18T15:17+0300

2022-08-18T17:36+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

ukrayna

vladimir zelenskiy

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.Potoçki Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.Erdoğan-Zelenskiy-Guterres zirvesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20220818/cumhurbaskani-erdogan-bugun-ukraynaya-gidiyor-1060071596.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, ukrayna, vladimir zelenskiy, cumhurbaşkanı