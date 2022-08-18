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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ukrayna'da olacak. Rusya-Ukrayna krizinin başlaması sonrasında Ukrayna lideri Zelenskiy ile ilk kez yüz yüze görüşme... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T08:50+0300
2022-08-18T09:28+0300
politika
ukrayna
rusya
türkiye
vladimir zelenskiy
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinden sonra ilk kez Ukrayna'ya gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı bugün, Lviv’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.Masadaki iki başlık tahıl koridorunun işlerliğinin arttırılması ve krizin diplomatik yollarla çözümü için atılacak adımlar olacak. İki lider arasındaki görüşmede, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek. Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetleri ele alınacak.Erdoğan'ın ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna'da olacak. Bu kapsamda Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres‘in de katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.Görüşmede ele alınması beklenen konular arasında Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına Türkiye’nin aracılık etmesi de yer alıyor.Ukrayna’da olan ve orada kalan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet A440M uçağının Türkiye’ye dönmesi de masadaki konular arasında.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı son olarak 3 Şubat 2022'de yani Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan 17 gün önce ziyaret etmişti.
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ukrayna, rusya, türkiye, vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan
ukrayna, rusya, türkiye, vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gitti

08:50 18.08.2022 (güncellendi: 09:28 18.08.2022)
© İHA / METİN BAŞARTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© İHA / METİN BAŞAR
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ukrayna'da olacak. Rusya-Ukrayna krizinin başlaması sonrasında Ukrayna lideri Zelenskiy ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Lviv'de BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla bir üçlü zirve de yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinden sonra ilk kez Ukrayna'ya gitti.
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı bugün, Lviv’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Masadaki iki başlık tahıl koridorunun işlerliğinin arttırılması ve krizin diplomatik yollarla çözümü için atılacak adımlar olacak.

İki lider arasındaki görüşmede, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek. Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetleri ele alınacak.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna'da olacak. Bu kapsamda Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres‘in de katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.
Görüşmede ele alınması beklenen konular arasında Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına Türkiye’nin aracılık etmesi de yer alıyor.

Ukrayna’da olan ve orada kalan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet A440M uçağının Türkiye’ye dönmesi de masadaki konular arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı son olarak 3 Şubat 2022'de yani Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan 17 gün önce ziyaret etmişti.
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