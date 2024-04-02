https://sputniknews.com.tr/20240402/muhtar-secim-sonuclari-2024-sorgulama-muhtarlik-secim-sonuclari-nereden-nasil-ogrenilir-1082370075.html

Muhtarlık seçim sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Muhtarlık seçim sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Sputnik Türkiye

Türkiye, yeni dönem yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart günü sandıklara gitti, muhtarlar için de oylar kullanıldı. Seçmen ise mahalle muhtarı seçim... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T07:57+0300

2024-04-02T07:57+0300

2024-04-02T07:58+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

muhtar

muhtar adayı

kadın muhtar adayları

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082292749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cf69e8bdf4e9663396c7139205b46e6.jpg

31 Mart Yerel Seçimleri gerçekleşti ve sonuçlar seçmenin gündeminde. Belediye başkanlığı kadar mahalle muhtarı seçim sonuçları da önem arz ediyor.Muhtarlık seçim sonuçları nereden nasıl öğrenilir?31 Mart günü sandığa giden 61 milyondan fazla seçmen ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanaklarını YSK'nın internet adresinden görüntüleyebilecek.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre her seçmenin oy kullandığı sandığa dair sonuçlar görüntülenebiliyor.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlandığı takdirde YSK.gov.tr ya da bu linkteki ekrandan sandık sonuçlarını öğrenebilirsiniz.Muhtar mazbatası nasıl alınır?Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:Muhtar maaşı ne kadar?Ocak ayı asgari ücret zammının ardından muhtarların aldığı maaşlar şu şekilde:2024 yılı en düşük muhtar maaşı: 17 bin 2 TL2024 yılı en yüksek muhtar maaşı: 18 bin 500 TL

https://sputniknews.com.tr/20240402/ibb-meclis-uye-sayilari-aciklandi-hangi-partiden-kac-uye-var-1082367188.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muhtar maaşı ne kadar, en düşük muhtar maaşı, en yüksek muhtar maaşı, muhtar mazbatası nasıl alınır, muhtarlık seçim sonuçları nereden nasıl öğrenilir, muhtarlık seçim sonuçları, muhtarlık seçim sonuçları 2024, muhtarlık seçim sonuçları 2024, muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir 2024