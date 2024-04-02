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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240402/ibb-meclis-uye-sayilari-aciklandi-hangi-partiden-kac-uye-var-1082367188.html
İBB Meclis üye sayısı açıklandı: Hangi partiden kaç üye var?
İBB Meclis üye sayısı açıklandı: Hangi partiden kaç üye var?
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi’nde CHP’nin 188, AK Parti’nin 130 üyesi olduğunu açıkladı. MHP'nin ise 2 üyesi bulunuyor. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun İBB Meclisi'ndeki üye sayısına ilişkin son durumu açıkladı.Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir: CHP: 184 AKP: 130 MHP: 2 İstanbul’a hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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ibb meclisinde hangi partiden kaç üye var, ibb meclisinde ne kadar chpli var, ibb meclisinde ne kadar ak partili var, ibb meclisi üye sayısı nedir
ibb meclisinde hangi partiden kaç üye var, ibb meclisinde ne kadar chpli var, ibb meclisinde ne kadar ak partili var, ibb meclisi üye sayısı nedir

İBB Meclis üye sayısı açıklandı: Hangi partiden kaç üye var?

00:33 02.04.2024 (güncellendi: 00:40 02.04.2024)
© AA / Mücahit TüretkenİBB Meclisi
İBB Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / Mücahit Türetken
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi’nde CHP’nin 188, AK Parti’nin 130 üyesi olduğunu açıkladı. MHP'nin ise 2 üyesi bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun İBB Meclisi'ndeki üye sayısına ilişkin son durumu açıkladı.
Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir: CHP: 184 AKP: 130 MHP: 2 İstanbul’a hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Hilal Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu
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