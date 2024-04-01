https://sputniknews.com.tr/20240401/tip-cankaya-belediye-baskan-adayi-irfan-degirmenci-kac-oy-aldi--1082348766.html

TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci kaç oy aldı?

TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci kaç oy aldı?

Sputnik Türkiye

Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimde yüzde 6 oy olarak üçüncü oldu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T13:36+0300

2024-04-01T13:36+0300

2024-04-01T13:42+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

türkiye işçi partisi (tip)

irfan değirmenci

çankaya

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071109661_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_66d280e3f8780695c9d4d8ba7eeb390e.jpg

Gazeteci ve yazar İrfan Değirmenci, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayıydı. Seçim sonuçlarına göre Değirmenci, 558.181 geçerli oyun 6.03'ünü alarak üçüncü oldu.Seçimi CHP adayı Hüseyin Can Güner yüzde 65.13 oy oranıyla kazandı. AK Parti adayı Duhan Kalkan yüzde 15.53, Zafer Partisi adayı Mehmet Ali Çelebi ise yüzde 5.54 oy aldı.Değirmencioğlu, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanan Çankaya halkı olmuştur. Herkese katılımı için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde daha güçlü bir şekilde tekrar geleceğiz" dedi.Değirmencioğlu'nun aldığı oy oranı, 2019 yerel seçimlerinde TİP'in Çankaya'da aldığı oy oranına (yüzde 2.89) göre önemli bir artış olarak değerlendirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240401/yeniden-refah-partisi-duzce-belediye-baskan-adayi-turkucu-davut-guloglu-kac-oy-aldi-1082327313.html

çankaya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irfan değirmenci, irfan değirmenci gazeteci, irfan değirmenci kaç oy aldı, irfan değirmenci tip, irfan değirmenci belediye başkan adayı, irfan değirmenci çankaya belediye adayı, seçim, 31 mart seçim adayı, tip seçim, ankara seçim