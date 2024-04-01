https://sputniknews.com.tr/20240401/tip-cankaya-belediye-baskan-adayi-irfan-degirmenci-kac-oy-aldi--1082348766.html
TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci kaç oy aldı?
TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci kaç oy aldı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimde yüzde 6 oy olarak üçüncü oldu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T13:36+0300
2024-04-01T13:36+0300
2024-04-01T13:42+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
irfan değirmenci
çankaya
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
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Gazeteci ve yazar İrfan Değirmenci, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayıydı. Seçim sonuçlarına göre Değirmenci, 558.181 geçerli oyun 6.03'ünü alarak üçüncü oldu.Seçimi CHP adayı Hüseyin Can Güner yüzde 65.13 oy oranıyla kazandı. AK Parti adayı Duhan Kalkan yüzde 15.53, Zafer Partisi adayı Mehmet Ali Çelebi ise yüzde 5.54 oy aldı.Değirmencioğlu, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanan Çankaya halkı olmuştur. Herkese katılımı için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde daha güçlü bir şekilde tekrar geleceğiz" dedi.Değirmencioğlu'nun aldığı oy oranı, 2019 yerel seçimlerinde TİP'in Çankaya'da aldığı oy oranına (yüzde 2.89) göre önemli bir artış olarak değerlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240401/yeniden-refah-partisi-duzce-belediye-baskan-adayi-turkucu-davut-guloglu-kac-oy-aldi-1082327313.html
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TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci kaç oy aldı?
13:36 01.04.2024 (güncellendi: 13:42 01.04.2024)
Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimde yüzde 6 oy olarak üçüncü oldu.
Gazeteci ve yazar İrfan Değirmenci, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayıydı. Seçim sonuçlarına göre Değirmenci, 558.181 geçerli oyun 6.03'ünü alarak üçüncü oldu.
Seçimi CHP adayı Hüseyin Can Güner yüzde 65.13 oy oranıyla kazandı. AK Parti adayı Duhan Kalkan yüzde 15.53, Zafer Partisi adayı Mehmet Ali Çelebi ise yüzde 5.54 oy aldı.
Değirmencioğlu, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanan Çankaya halkı olmuştur. Herkese katılımı için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde daha güçlü bir şekilde tekrar geleceğiz" dedi.
Değirmencioğlu'nun aldığı oy oranı, 2019 yerel seçimlerinde TİP'in Çankaya'da aldığı oy oranına (yüzde 2.89) göre önemli bir artış olarak değerlendirildi.