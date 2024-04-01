https://sputniknews.com.tr/20240401/yeniden-refah-partisi-duzce-belediye-baskan-adayi-turkucu-davut-guloglu-kac-oy-aldi-1082327313.html
Düzce'de sandıkların tamamı açıldı: Yeniden Refah Partisi adayı şarkıcı Davut Güloğlu kaç oy aldı?
Düzce'de sandıkların tamamı açıldı: Yeniden Refah Partisi adayı şarkıcı Davut Güloğlu kaç oy aldı?
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, son verilere göre yüzde 29.58 oy alarak AK Partili rakibi Faruk Özlü'nün aldığı yüzde... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T02:06+0300
2024-04-01T02:06+0300
2024-04-01T02:08+0300
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Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı şarkıcı Davut Güloğlu'nun ne kadar oy aldığı merak konusu oldu.Son verilere göre sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilde AK Parti belediye başkan adayı Faruk Özlü yüzde 40.15 oy aldı. Yüzde 29.58 oy alarak sandıktan ikinci çıkan isim ise Davut Güloğlu oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240401/son-verilere-gore-ak-partiden-chpye-gecmesi-beklenen-iller-1082326422.html
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yeniden refah partisi, davut güloğlu, seçim, yerel seçim, yerel seçim öncesi anket, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, seçim sonuçları, faruk özlü
Düzce'de sandıkların tamamı açıldı: Yeniden Refah Partisi adayı şarkıcı Davut Güloğlu kaç oy aldı?
02:06 01.04.2024 (güncellendi: 02:08 01.04.2024)
Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, son verilere göre yüzde 29.58 oy alarak AK Partili rakibi Faruk Özlü'nün aldığı yüzde 40.15'lik oyu geçemeyerek ikinci oldu.
Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı şarkıcı Davut Güloğlu'nun ne kadar oy aldığı merak konusu oldu.
Son verilere göre sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilde AK Parti belediye başkan adayı Faruk Özlü yüzde 40.15 oy aldı.
Yüzde 29.58 oy alarak sandıktan ikinci çıkan isim ise Davut Güloğlu oldu.