https://sputniknews.com.tr/20240401/yeniden-refah-partisi-duzce-belediye-baskan-adayi-turkucu-davut-guloglu-kac-oy-aldi-1082327313.html

Düzce'de sandıkların tamamı açıldı: Yeniden Refah Partisi adayı şarkıcı Davut Güloğlu kaç oy aldı?

Düzce'de sandıkların tamamı açıldı: Yeniden Refah Partisi adayı şarkıcı Davut Güloğlu kaç oy aldı?

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, son verilere göre yüzde 29.58 oy alarak AK Partili rakibi Faruk Özlü'nün aldığı yüzde... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T02:06+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

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Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı şarkıcı Davut Güloğlu'nun ne kadar oy aldığı merak konusu oldu.Son verilere göre sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilde AK Parti belediye başkan adayı Faruk Özlü yüzde 40.15 oy aldı. Yüzde 29.58 oy alarak sandıktan ikinci çıkan isim ise Davut Güloğlu oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240401/son-verilere-gore-ak-partiden-chpye-gecmesi-beklenen-iller-1082326422.html

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