Safranbolu belediye başkanı adayı Hakan Peker ne kadar oy aldı?
02:06 01.04.2024 (güncellendi: 02:07 01.04.2024)
© İHA / RIDVAN BOSTANCI-AW066251Hakan Peker
© İHA / RIDVAN BOSTANCI-AW066251
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İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker açılan sandıkların yüzde 3.60'ını aldı.
İYİ Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker'e yüzde 3.60 oranında oy çıktı.
Safranbolu’ya dokunmak için belediye başkan adayı oldum" diyen Hakan Peker'e seçim kampanyası sırasında sanatçı arkadaşları konser vererek destekte bulunmuştu.