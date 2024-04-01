https://sputniknews.com.tr/20240401/rusyadan-ukraynaya-terorle-mucadele-notasi-gerekirse-crocus-saldirisi-icin-de-gondeririz-1082353338.html
Rusya'dan Ukrayna'ya terörle mücadele notası: 'Gerekirse Crocus saldırısı için de göndeririz'
Rusya'dan Ukrayna'ya terörle mücadele notası: 'Gerekirse Crocus saldırısı için de göndeririz'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Belarus aracılığıyla Ukrayna yönetimine terörle mücadeleye ilişkin taleplerinin yer aldığı bir nota göndermesini değerlendiren Rusya Dışişleri... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T14:45+0300
2024-04-01T14:45+0300
2024-04-01T14:45+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, Kiev’den Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) başkanı Vasiliy Malyuk ta dahil olmak üzere Rusya’daki terör saldırılarına karışan herkesin tutuklanmasını ve iade edilmesini talep etmişti.Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin değerlendirmesinde söz konusu notada Crocus saldırısına ilişkin talepler olmadığını ve bunun soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceklerini kaydetti.Notada Kırım Köprüsü saldırısı, gazeteci Dariya Dugina ve savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy cinayetleri gibi vakalarla ilgili taleplerin bulunduğunu söyleyen Zaharova, "Neden bu aşamada Crocus City Hall saldırısından bahsetmiyoruz? Kolluk kuvvetlerinin sağlaması gereken materyallere ihtiyaç duyulduğundan, kolluk kuvvetlerinin ilgili belgeleri toplaması gerekiyor. Ukrayna istihbarat servislerinin diğer terör saldırılarında da dahli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında bu bilgiler notayla iletilecek" diye konuştu.Zaharova, Crocus ve diğer terör saldırıları hakkında elde edilen tüm bilgileri uluslararası mahkemelere de sunacaklarının altını çizdi.'Kiev rejimi, terör politikasının vahşiliğini anlamadı'Kiev rejiminin terör ve aşırılık yolunu kasıtlı olarak izlediğini belirterek Ukrayna hükümetinin bu tür eylemlerin vahşiliğinin farkına varmadığını vurgulayan Zaharova, "Kiev rejimi seçimini yaptı, aşırıcılık ve terör yolunu izledi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki, aşırı milliyetçi Azov taburlarındaki uşaklarının eylemlerinden pişmanlık duymadıklarını veya bunları kınamadıklarını ve mümkün olan her şekilde desteklediklerini defalarca ifade etti" dedi.Kiev'in terör eylemlerini destekleme kararını yabancı ülkelerin etkisiyle mi yoksa bağımsız olarak mı aldığını önceden olduğu gibi bilmediklerini anlatan Zaharova, "Bu adımların vahşiliğini anlamak için zamanları vardı ancak anlamadılar ve başka yoldan gittiler" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/fsb-direktoru-bortnikov-rusyaya-yonelik-teror-saldirilarinin-organizatorlerini-biliyoruz-1082259900.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, terör, terör saldırısı, terör suçu, ukrayna, neo-nazi, radikal, radikal gruplar, moskova, kiev
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, terör, terör saldırısı, terör suçu, ukrayna, neo-nazi, radikal, radikal gruplar, moskova, kiev
Rusya'dan Ukrayna'ya terörle mücadele notası: 'Gerekirse Crocus saldırısı için de göndeririz'
Rusya'nın Belarus aracılığıyla Ukrayna yönetimine terörle mücadeleye ilişkin taleplerinin yer aldığı bir nota göndermesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, gerekmesi halinde Crocus City Hall saldırısına dair nota gönderileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, Kiev’den Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) başkanı Vasiliy Malyuk ta dahil olmak üzere Rusya’daki terör saldırılarına karışan herkesin tutuklanmasını ve iade edilmesini talep etmişti.
Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin değerlendirmesinde söz konusu notada Crocus saldırısına ilişkin talepler olmadığını ve bunun soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceklerini kaydetti.
Notada Kırım Köprüsü saldırısı, gazeteci Dariya Dugina
ve savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy cinayetleri gibi vakalarla ilgili taleplerin bulunduğunu söyleyen Zaharova, "Neden bu aşamada Crocus City Hall saldırısından bahsetmiyoruz? Kolluk kuvvetlerinin sağlaması gereken materyallere ihtiyaç duyulduğundan, kolluk kuvvetlerinin ilgili belgeleri toplaması gerekiyor. Ukrayna istihbarat servislerinin diğer terör saldırılarında da dahli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında bu bilgiler notayla iletilecek
" diye konuştu.
Zaharova, Crocus ve diğer terör saldırıları hakkında elde edilen tüm bilgileri uluslararası mahkemelere de sunacaklarının altını çizdi.
'Kiev rejimi, terör politikasının vahşiliğini anlamadı'
Kiev rejiminin terör ve aşırılık yolunu kasıtlı olarak izlediğini belirterek Ukrayna hükümetinin bu tür eylemlerin vahşiliğinin farkına varmadığını vurgulayan Zaharova, "Kiev rejimi seçimini yaptı, aşırıcılık ve terör yolunu izledi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki, aşırı milliyetçi Azov taburlarındaki uşaklarının eylemlerinden pişmanlık duymadıklarını veya bunları kınamadıklarını ve mümkün olan her şekilde desteklediklerini defalarca ifade etti" dedi.
Kiev'in terör eylemlerini destekleme kararını yabancı ülkelerin etkisiyle mi yoksa bağımsız olarak mı aldığını önceden olduğu gibi bilmediklerini anlatan Zaharova, "Bu adımların vahşiliğini anlamak için zamanları vardı ancak anlamadılar ve başka yoldan gittiler" ifadelerini kullandı.