https://sputniknews.com.tr/20231023/abd-basini-dugina-suikastini-ciain-egittigi-ukrayna-guvenlik-servisi-calisanlari-gerceklestirdi-1076638410.html

ABD basını: Dugina suikastını CIA'in eğittiği Ukrayna Güvenlik Servisi çalışanları gerçekleştirdi

ABD basını: Dugina suikastını CIA'in eğittiği Ukrayna Güvenlik Servisi çalışanları gerçekleştirdi

Washington Post (WP) gazetesi, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna Güvenlik Servisi'nin... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T16:51+0300

2023-10-23T16:51+0300

2023-10-23T16:51+0300

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cia

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kiev

vladimir zelenskiy

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ABD merkezli WP'nin istihbarat servislerine dayandırdığı haberine göre Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanları, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından suikaste karıştığı belirlenen Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un arabasındaki kedi taşıma çantasına patlayıcı bileşenler için gizli bir bölme yerleştirdi. WP'ye konuşan bir istihbarat kaynağı, özel bölmeli kedi taşıma çantasının bir anne ve 12 yaşındaki kızının seyahat ettiği bir arabayla Rusya sınırından geçirildiğini ifade etti.'Operasyon CIA'in kurup eğittiği birimler tarafından yürütüldü'Operasyonun SBU tarafından organize edildiğini ve SBU'nun elit birimleri tarafından yürütüldüğünü belirten kaynak, bu birimlerin ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından oluşturulup eğitildiğini vurguladı.Dugina suikastinin Kiev'in Rusya'ya karşı yürüttüğü 'gölge savaşının' bir parçası olduğunu söyleyen kaynak, söz konusu bu savaş kapsamında Ukrayna istihbaratının Kırım Köprüsü'nü iki kez bombaladığının, Karadeniz'deki bazı Rus gemilerini vurduğunun ve Kremlin Sarayı'na insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunun altını çizdi.'Asıl hedef baba Dugin'di'Kaynak, Daria Dugina'nın hayatını kaybettiği suikastin asıl hedefinin baba Aleksandr Dugin olduğunu da kaydetti.Dugina, Ağustos 2022'de Moskova'da öldürülmüştüDaria Dugina, Ağustos 2022'de Moskova Bölgesi'nde içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.FSB, Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna istihbaratının bulunduğunu ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı."Suçun Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" diyen FSB, Vovk'un 23 Temmuz 2022'de 2010 doğumlu kızı Sofya'yla Rusya'ya geldiğini ve ikilinin suikast günü Dugina'nın onur konuğu olduğu 'Traditsiya' edebiyat ve müzik festivaline gittiğini bildirmişti. FSB, "Dugina'nın yönetimindeki Toyota Land Cruiser Prado marka araç uzaktan kumandayla infilak ettirildikten sonra Vovk, 21 Ağustos'ta kızıyla Pskov Bölgesi üzerinden Estonya'ya gitti" ifadelerini de kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220829/fsb-dugina-suikastinin-ikinci-failini-acikladi--1060511887.html

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abd, cia, aleksandr dugin, daria dugina, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), kiev, vladimir zelenskiy