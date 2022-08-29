https://sputniknews.com.tr/20220829/fsb-dugina-suikastinin-ikinci-failini-acikladi--1060511887.html
FSB, Dugina suikastinin hazırlanmasında rol oynayan bir diğer kişiyi açıkladı
FSB, Dugina suikastinin hazırlanmasında rol oynayan bir diğer kişiyi açıkladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Daria Dugina suikastinin faili olarak açıkladıkları Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'la birlikte saldırının hazırlanmasında... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T11:25+0300
2022-08-29T11:25+0300
2022-08-29T11:28+0300
ukrayna krizi
fsb
daria dugina
aleksandr dugin
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FSB, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin faillerine ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, "1978 doğumlu, Ukraynalı sabotaj ve terör grubunun üyesi, Ukrayna vatandaşı Bogdan Tsıganenko'nun Dugina suikastini Moskova'da Vovk'la birlikte hazırladığı tespit edildi. Tsıganenko, 30 Temmuz 2022'de Rusya'ya giriş yaptı ve Dugina öldürülmeden bir gün önce Rusya topraklarını terk etti" dendi. FSB, Tsıganenko'nun Vovk'a fiilen var olan Kazakistan vatandaşı Yulia Zayko adına düzenlenmiş sahte araç plakaları ve evrakları temin ettiğini ve Moskova'nın güneybatısındaki kiralık bir garajda el yapımı patlayıcının hazırlanmasında yardımcı olduğunu vurguladı. FSB, Tsıganenko'nun Rusya'ya giriş yaptığı, Vovk'la birlikte aynı araçta bulunduğu, sahte plakaları aldığı ve Rusya'dan ayrıldığı anların görüntülerinin yer aldığı videoyu da kamuoyuyla paylaştı.
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fsb, daria dugina, aleksandr dugin
fsb, daria dugina, aleksandr dugin
FSB, Dugina suikastinin hazırlanmasında rol oynayan bir diğer kişiyi açıkladı
11:25 29.08.2022 (güncellendi: 11:28 29.08.2022) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Daria Dugina suikastinin faili olarak açıkladıkları Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'la birlikte saldırının hazırlanmasında yer alan Ukraynalı sabotaj grubunun bir üyesinin tespit edildiğini duyurdu.
FSB, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin faillerine ilişkin yeni açıklama yaptı.
Açıklamada, "1978 doğumlu, Ukraynalı sabotaj ve terör grubunun üyesi, Ukrayna vatandaşı Bogdan Tsıganenko'nun Dugina suikastini Moskova'da Vovk'la birlikte hazırladığı tespit edildi. Tsıganenko, 30 Temmuz 2022'de Rusya'ya giriş yaptı ve Dugina öldürülmeden bir gün önce Rusya topraklarını terk etti" dendi.
FSB, Tsıganenko'nun Vovk'a fiilen var olan Kazakistan vatandaşı Yulia Zayko adına düzenlenmiş sahte araç plakaları ve evrakları temin ettiğini ve Moskova'nın güneybatısındaki kiralık bir garajda el yapımı patlayıcının hazırlanmasında yardımcı olduğunu vurguladı.
FSB, Tsıganenko'nun Rusya'ya giriş yaptığı, Vovk'la birlikte aynı araçta bulunduğu, sahte plakaları aldığı ve Rusya'dan ayrıldığı anların görüntülerinin yer aldığı videoyu da kamuoyuyla paylaştı.