https://sputniknews.com.tr/20240331/fsb-direktoru-bortnikov-rusyaya-yonelik-teror-saldirilarinin-organizatorlerini-biliyoruz-1082259900.html
FSB Direktörü Bortnikov: Rusya'ya yönelik terör saldırılarının organizatörlerini biliyoruz
FSB Direktörü Bortnikov: Rusya'ya yönelik terör saldırılarının organizatörlerini biliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, ülkedeki özel servislerin Rusya'ya yönelik terör eylemlerinin organizatörlerini bildiğini... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T13:02+0300
2024-03-31T13:02+0300
2024-03-31T13:02+0300
dünya
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya
terör saldırısı
crocus city hall
ukrayna
aleksandr bortnikov
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Bortnikov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide, Rusya’daki istihbarat birimlerinin terör eylemlerini planlayan üst düzey isimleri bildiklerini belirtirken, “Gidip savaş birimleri organize edenler var. Bunu yapmaya niyetli olanlar var. Tüm kolluk kuvvetleri ve özel servisler bu konuda aktif olarak çalışmakta. Aynı zamanda, topraklarımızda terör eylemleri hazırlayan ve gerçekleştiren organizatörlerin kim olduğunu da isim isim biliyoruz" dedi.Rus özel servislerinin Ukraynalı terörist birimlere çalışan ve işbirliği yapan vatan hainleri olduğunu bildiğine dikkat çeken Bortnikov, açıklamasının devamında, “suçluların yakalanması ve cezalandırılması için gereken her şeyin yapılacağı” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/teroristlerin-ukraynali-asiri-milliyetcilerle-baglanti-olduguna-dair-kanitlara-ulasildi-1082167701.html
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rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, terör saldırısı, crocus city hall, ukrayna, aleksandr bortnikov
rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, terör saldırısı, crocus city hall, ukrayna, aleksandr bortnikov
FSB Direktörü Bortnikov: Rusya'ya yönelik terör saldırılarının organizatörlerini biliyoruz
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, ülkedeki özel servislerin Rusya'ya yönelik terör eylemlerinin organizatörlerini bildiğini söylerken, onları cezalandırmak için gereken her şeyi yapacaklarını vurguladı.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Bortnikov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide, Rusya’daki istihbarat birimlerinin terör eylemlerini planlayan üst düzey isimleri bildiklerini belirtirken, “Gidip savaş birimleri organize edenler var. Bunu yapmaya niyetli olanlar var. Tüm kolluk kuvvetleri ve özel servisler bu konuda aktif olarak çalışmakta. Aynı zamanda, topraklarımızda terör eylemleri hazırlayan ve gerçekleştiren organizatörlerin kim olduğunu da isim isim biliyoruz" dedi.
Rus özel servislerinin Ukraynalı terörist birimlere çalışan ve işbirliği yapan vatan hainleri olduğunu bildiğine dikkat çeken Bortnikov, açıklamasının devamında, “suçluların yakalanması ve cezalandırılması için gereken her şeyin yapılacağı” ifadelerine yer verdi.