https://sputniknews.com.tr/20240331/rusyadan-ukraynanin-enerji-altyapisina-toplu-saldiri-1082273789.html
Rusya'dan Ukrayna'nın enerji altyapısına toplu saldırı
Rusya'dan Ukrayna'nın enerji altyapısına toplu saldırı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerin Ukrayna’daki enerji altyapısı ve gaz üretim tesislerine hassas füzelerle toplu saldırı düzenlendiğini duyurdu. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T16:06+0300
2024-03-31T16:06+0300
2024-03-31T16:06+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus hava-uzay kuvvetleri
füze saldırısı
enerji
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin Ukrayna'nın enerji altyapısı ve gaz üretim tesislerine karşı uzun menzilli havadan hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) toplu saldırı düzenlediği bildirilirken, bu saldırılar sonucunda Ukrayna’daki bir dizi savunma sanayi işletmelerinin çalışmalarını durdurduğu vurgulandı.Mesajda, düzenlenen saldırılarda tüm hedeflere ulaşıldığı ve belirlenen noktaların imha edildiğine de yer verildi.Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki elektrik enerjisi üreten tesislerle birlikte gaz üretimi ve insansız deniz ve hava araçlarının montaj ve test alanlarına uzun menzilli hassas füze saldırısı gerçekleştirmişti.Ayrıca Rus ordusunun Nikolayev bölgesindeki Voznesensk havaalanını vurarak Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait üç Su-25 uçağını imha ettiği de eklendi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/ingiliz-uzman-rus-birlikleri-ukrayna-ordusuna-agir-darbeler-indiriyor-1082142722.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, füze saldırısı, enerji, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, füze saldırısı, enerji, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)
Rusya'dan Ukrayna'nın enerji altyapısına toplu saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerin Ukrayna’daki enerji altyapısı ve gaz üretim tesislerine hassas füzelerle toplu saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin Ukrayna'nın enerji altyapısı ve gaz üretim tesislerine karşı uzun menzilli havadan hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) toplu saldırı düzenlediği bildirilirken, bu saldırılar sonucunda Ukrayna’daki bir dizi savunma sanayi işletmelerinin çalışmalarını durdurduğu vurgulandı.
Mesajda, düzenlenen saldırılarda tüm hedeflere ulaşıldığı ve belirlenen noktaların imha edildiğine de yer verildi.
Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki elektrik enerjisi üreten tesislerle birlikte gaz üretimi ve insansız deniz ve hava araçlarının montaj ve test alanlarına uzun menzilli hassas füze saldırısı
gerçekleştirmişti.
Ayrıca Rus ordusunun Nikolayev bölgesindeki Voznesensk havaalanını vurarak Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait üç Su-25 uçağını imha ettiği de eklendi.