https://sputniknews.com.tr/20240328/ingiliz-uzman-rus-birlikleri-ukrayna-ordusuna-agir-darbeler-indiriyor-1082142722.html

İngiliz uzman: Rus birlikleri Ukrayna ordusuna ağır darbeler indiriyor

İngiliz uzman: Rus birlikleri Ukrayna ordusuna ağır darbeler indiriyor

Sputnik Türkiye

İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tüm cephe hattı boyunca ağır darbeler vurduğunu belirtti. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T00:16+0300

2024-03-28T00:16+0300

2024-03-28T00:16+0300

ukrayna krizi

aleksandr mercouris

rusya

rus ordusu

rusya ordusu

rusya ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna krizi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/08/1081528118_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_8e91a065b9e03abfa38ed426a3efe076.jpg

Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Merkouris, Rus ordusunun tüm temas hattı boyunca Ukrayna birliklerine ağır darbeler vurduğunu söyledi.Merkouris "Daha önce hiç bu kadar yoğun topçu faaliyeti görmemiştim. Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini tüm cephe hattı boyunca çok sert vuruyor" dedi.Rus saldırılarılarının halihazırda yalnızca Ukrayna ordusunda değil, aynı zamanda Kiev'in enerji sektöründe de büyük sorunlar yarattığına dikkat çeken uzman, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve topçu birimlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyor ve bu da sığınaklarda, komuta merkezlerinde ve diğer müstahkem yapılardaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subayları için ölümcül sonuçlara yol açıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı karar alma merkezleriyle birlikte Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tesislerine ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktalara toplu saldırı düzenlendiğini, saldırılarda hassas vuruş yeteneğine sahip füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığını ve belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240327/abd-disisleri-abd-ingiltere-ve-ukraynanin-rusyadaki-teror-saldirisiyla-baglantisi-yok-1082142035.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr mercouris, rusya, rus ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi