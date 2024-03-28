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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240328/ingiliz-uzman-rus-birlikleri-ukrayna-ordusuna-agir-darbeler-indiriyor-1082142722.html
İngiliz uzman: Rus birlikleri Ukrayna ordusuna ağır darbeler indiriyor
İngiliz uzman: Rus birlikleri Ukrayna ordusuna ağır darbeler indiriyor
Sputnik Türkiye
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tüm cephe hattı boyunca ağır darbeler vurduğunu belirtti. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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aleksandr mercouris
rusya
rus ordusu
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rusya ordusu
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ukrayna krizi
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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Merkouris, Rus ordusunun tüm temas hattı boyunca Ukrayna birliklerine ağır darbeler vurduğunu söyledi.Merkouris "Daha önce hiç bu kadar yoğun topçu faaliyeti görmemiştim. Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini tüm cephe hattı boyunca çok sert vuruyor" dedi.Rus saldırılarılarının halihazırda yalnızca Ukrayna ordusunda değil, aynı zamanda Kiev'in enerji sektöründe de büyük sorunlar yarattığına dikkat çeken uzman, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve topçu birimlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyor ve bu da sığınaklarda, komuta merkezlerinde ve diğer müstahkem yapılardaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subayları için ölümcül sonuçlara yol açıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı karar alma merkezleriyle birlikte Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tesislerine ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktalara toplu saldırı düzenlendiğini, saldırılarda hassas vuruş yeteneğine sahip füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığını ve belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240327/abd-disisleri-abd-ingiltere-ve-ukraynanin-rusyadaki-teror-saldirisiyla-baglantisi-yok-1082142035.html
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aleksandr mercouris, rusya, rus ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi
aleksandr mercouris, rusya, rus ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi

İngiliz uzman: Rus birlikleri Ukrayna ordusuna ağır darbeler indiriyor

00:16 28.03.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tüm cephe hattı boyunca ağır darbeler vurduğunu belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Merkouris, Rus ordusunun tüm temas hattı boyunca Ukrayna birliklerine ağır darbeler vurduğunu söyledi.
Merkouris "Daha önce hiç bu kadar yoğun topçu faaliyeti görmemiştim. Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini tüm cephe hattı boyunca çok sert vuruyor" dedi.
Rus saldırılarılarının halihazırda yalnızca Ukrayna ordusunda değil, aynı zamanda Kiev'in enerji sektöründe de büyük sorunlar yarattığına dikkat çeken uzman, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve topçu birimlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyor ve bu da sığınaklarda, komuta merkezlerinde ve diğer müstahkem yapılardaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subayları için ölümcül sonuçlara yol açıyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı karar alma merkezleriyle birlikte Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tesislerine ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktalara toplu saldırı düzenlendiğini, saldırılarda hassas vuruş yeteneğine sahip füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığını ve belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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