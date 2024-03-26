https://sputniknews.com.tr/20240326/rusyadan-ukraynanin-karar-alma-merkezlerine-toplu-saldiri-1082060128.html

Rusya'dan Ukrayna'nın karar alma merkezlerine toplu saldırı

Rusya'dan Ukrayna'nın karar alma merkezlerine toplu saldırı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerine toplu saldırı düzenlendiğini duyurdu. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T13:54+0300

2024-03-26T13:54+0300

2024-03-26T14:03+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

füze

füze saldırısı

hipersonik füze

ukrayna ordusu

karargah

donetsk

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı karar alma merkezleriyle birlikte Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tesislerine ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktalara toplu saldırı düzenlediği bildirilirken, toplu saldırıda hassas vuruş yeteneğine sahip füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığı vurgulandı.Düzenlenen saldırılarda tüm hedeflere ulaşıldığı ve belirlenen noktaların imha edildiğine yer verilen mesajda, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı karar alma merkezleri, SBU tesisleri, savunma sanayi işletmeleri ve Ukrayna ile yabancı yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalara deniz ve kara tabanlı uzun menzilli hassas füze ve İHA yardımıyla grup saldırısı gerçekleştirilmiştir” denildi.Bakanlık, Ukrayna birliklerinin Kupyansk yönünde gün içinde yaklaşık 20 askerini kaybettiğini de belirtirken, Rus ordusuna bağlı Batı birliklerinin düşman birliklerini bozguna uğrattığı ve cephe hattı boyunca durumunu iyileştirdiği kaydedildi.Donetsk yönündeki Rus birliklerinin de daha avantajlı hatları ele geçirdiği, Ukrayna ordusunun gün içindeki kayıplarının 425'ten fazla asker ve iki zırhlı araç olduğu söylendi.Güney Donetsk istikametinde ise iki karşı saldırının püskürtüldüğü, 105 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Herson yönündeki birliklerin de ilerleyişini sürdürdüğü, bölgedeki çatışmalarda Ukrayna ordusuna bağlı 50 asker ve ABD yapımı bir M777 obüsünün imha edildiği ifade edildi.Rus askerler, Almanya’nın gönderdiği ilk Marder’i ele geçirdiÖzel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde görev yapan Rus askerlerin, ele geçirdikleri ilk Alman yapımı Marder zırhlı savaş aracını cephe hattından tahliye ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde görev yapan Güney Askeri Grubu 1. Kolordu 1. Bağımsız Muhafız Motorize Piyade Tugayı askerlerinin, Almanya’nın Ukrayna’ya devrettiği Marder zırhlı savaş aracını ele geçirerek cephe hattından tahliye ettiğini bildirildi.Kazbek lakaplı komutan yardımcısı, “Avdeyevka özgürleştirildikten sonra rehavete kapılmadık ve Severnaya ile Tonenkaya gibi yakınındaki yerleşimleri de özgürleştirme çalışmalarına geçtik. Ordumuz Severnaya’nın doğu kısmını kontrol altına aldıktan sonra düşman karşı saldırıya geçti. Karşı saldırılarından birinde işte bu araç ele geçirildi” diye anlattı.Marder’i tahliye etme operasyonunun titizlikle planlandığını dile getiren Kazbek, “Önce bölgede keşif çalışmalarının yapıldı. Sonra mühendislerin yardımıyla yeni yol açıldı, mayın tarlalarında temizleme çalışmaları yapıldı ve araca gizli bir geçiş sağlandı” ifadesini kullandı.Tahliye müfrezesi ve tank taburunun ortak çalışmaları sonucu Alman aracın savaş alanından tahliye edildiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, Marder’in hafif hasarlı olduğunu belirterek, “Ukrayna ordusu tahliye sırasında teçhizatı yok etmeye çalıştı” diye bildirdi.Tahliye çalışmalarına katılan Şuba lakaplı tank sürücüsü şunu anlattı: Marder’in aşırı ağırlığı nedeniyle çamura saplanması nedeniyle Ukraynalı askerler aracı bırakıp kaçmak zorunda kaldı.Kazbek, “Araç tam çalışır durumda, hareket edebiliyor. İnceleme çalışmaları için çok uygun” diye ekledi.Almanya, Ukrayna’ya toplamda 90 adet Marder zırhlı savaş aracını vermişti. 30 ton ağırlığında olan bu araca 3 mürettebat ve 7 çıkarma askeri sığıyor. Marder, 20 mm RH 202 otomatik top ve 7.62 mm MG3 makineli tüfekle donatılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-guvenlik-konseyi-genel-sekreteri-moskovadaki-teror-saldirisinin-arkasinda-ukrayna-var--1082059621.html

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