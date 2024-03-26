https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-guvenlik-konseyi-genel-sekreteri-moskovadaki-teror-saldirisinin-arkasinda-ukrayna-var--1082059621.html
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var
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Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, gazetecilerin sorularını cevaplarken "Saldırıyı IŞİD mi Ukrayna mı gerçekleştirdi" sorusuna "Elbette... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T13:44+0300
2024-03-26T13:44+0300
2024-03-26T13:51+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Patruşev, gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada "Saldırıyı IŞİD mi Ukrayna mı gerçekleştirdi" sorusuna "Elbette Ukrayna" cevabını verdi.Gözaltına alınan teröristlerin de kaçma rotasının Ukrayna olduğu Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından açıklanmıştı. Terör saldırısında 139 kişi hayatını kaybetmiş, Medvedev bu saldırıyı gerçekleştiren ülkeye karşı 'intikam yemini' vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240323/moskovada-konser-salonuna-teror-saldirisi-sonrasi-bircok-ulkeden-rusyaya-taziye-mesaji-1081985098.html
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ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var
13:44 26.03.2024 (güncellendi: 13:51 26.03.2024)
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Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, gazetecilerin sorularını cevaplarken "Saldırıyı IŞİD mi Ukrayna mı gerçekleştirdi" sorusuna "Elbette Ukrayna" cevabını verdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Patruşev, gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada "Saldırıyı IŞİD mi Ukrayna mı gerçekleştirdi" sorusuna "Elbette Ukrayna" cevabını verdi.
Gözaltına alınan teröristlerin de kaçma rotasının Ukrayna olduğu Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından açıklanmıştı.
Terör saldırısında 139 kişi hayatını kaybetmiş, Medvedev bu saldırıyı gerçekleştiren ülkeye karşı 'intikam yemini' vermişti.