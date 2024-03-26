https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-guvenlik-konseyi-genel-sekreteri-moskovadaki-teror-saldirisinin-arkasinda-ukrayna-var--1082059621.html

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, gazetecilerin sorularını cevaplarken "Saldırıyı IŞİD mi Ukrayna mı gerçekleştirdi" sorusuna "Elbette... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T13:44+0300

2024-03-26T13:44+0300

2024-03-26T13:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya güvenlik konseyi

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

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Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Patruşev, gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada "Saldırıyı IŞİD mi Ukrayna mı gerçekleştirdi" sorusuna "Elbette Ukrayna" cevabını verdi.Gözaltına alınan teröristlerin de kaçma rotasının Ukrayna olduğu Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından açıklanmıştı. Terör saldırısında 139 kişi hayatını kaybetmiş, Medvedev bu saldırıyı gerçekleştiren ülkeye karşı 'intikam yemini' vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240323/moskovada-konser-salonuna-teror-saldirisi-sonrasi-bircok-ulkeden-rusyaya-taziye-mesaji-1081985098.html

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ukrayna, rusya güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev