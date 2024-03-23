https://sputniknews.com.tr/20240323/moskovada-konser-salonuna-teror-saldirisi-sonrasi-bircok-ulkeden-rusyaya-taziye-mesaji-1081985098.html

Moskova'daki konser salonuna terör saldırısı sonrası birçok ülkeden Rusya'ya taziye mesajı

Moskova'daki konser salonuna terör saldırısı sonrası birçok ülkeden Rusya'ya taziye mesajı

Sputnik Türkiye

Türkiye, Çin, Kosta Rika, Kuveyt, Türkmenistan, Tacikistan, İsveç, Japonya, Burkina Faso, Afganistan, Malezya, Interpol ve Şanghay İşbirliği Örgütü ve daha... 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T12:05+0300

2024-03-23T12:05+0300

2024-03-23T12:08+0300

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl konser salonuna terör saldırsı düzenlendi. Saldırının ardından Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden taziye mesajları geldi.Türkiye: Terör tüm dünyanın belasıTürkiye'den ilk açıklama, CNNTürk'te canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.Rusya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, "Rusya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rusya makamlarının yapacağı açıklamaları takip etmek lazım. Terör tüm dünyanın belası. Ülkelerin teröre karşı işbirliği yapması lazım. Çünkü hepimizin belası terör. Hangi başlık altında olursa olsun terörü lanetliyoruz. Terörün insanlık dışı olduğunu bir kez daha buradan ifade edim" dedi.Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, us mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.Türkiye'den ayrıca, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Başkanı Numan Kurtuluş'tan da taziye mesajları paylaşıldı.Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Putin'e taziye telgrafıTacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Moskova'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir taziye telgrafı göndererek bu insanlık dışı şiddet eylemini şiddetle kınadığını bildirdi. Kuveyt'ten 'sivilleri hedef alan terör eylemlerine karşı çıkma' çağrısı Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısını şiddetle kınadığını ve kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.Bakanlıktan paylaşılan mesajda Kuveyt'in şiddetin hiçbir türünü kabul etmediği belirtilerek uluslararası topluma 'sivilleri hedef alan terör eylemlerine karşı çıkma' çağrısında bulunuldu. Türkmenistan, Rusya'ya taziyelerini iletti Türkmen Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov Krasnogorsk'taki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.Yapılan açıklamada, şu denildi:Suudi Arabistan'dan Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı mesajıSuudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman, terör saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye telgrafı gönderdi.Resmi Suudi Basın Ajansı'nın aktardığı habere göre, telegrafta Kral ve Veliaht Prens, Rusya Devlet Başkanı'na, Rusya'nın dost halkına ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerini ifade ederek terör saldırısını kınadı ve kurbanlara acil şifalar diledi. Kosta Rika'dan kınamaKosta Rika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kosta Rika'nın Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen terör saldırısını ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınadığı ve kurbanların ailelerine başsağlığı ve dayanışma dileklerini ilettiği belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Japonya: Sivillere yönelik bu tür saldırıları kategorik olarak kınamaktayızJaponya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da sivillere yönelik saldırıyı kınadı ve kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Hindistan'dan Rusya'ya taziye ve destek mesajıHindistan Başbakanı Narendra Modi, Crocus'ta meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı ve Rusya hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Macron'dan kınamaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'daki terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi.Elysee Sarayı'na dayandırıkan haberde "Macron terör saldırısını şiddetle kınıyor" ifadeleri yer aldı.BM Genel Sekreteri Guterres'ten terör saldırısına kınamaBM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı. BM Güvenlik Konseyi de, Crocus City’deki terör saldırısının tüm faillerinin, organizatörlerinin ve sponsorlarının adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.Zaharova, Crocus City’deki terör saldırısına ilişkin açıklamasını düzelten BM Genel Sekreteri'ne teşekkür etti Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Crocus City’deki terör saldırısına ilişkin pozisyonunu düzelttiği ve yaşananları kınayan net bir tutum ifade etmesinden dolayı şükranlarını sundu. Pakistan'dan kınamaPakistan Dışişleri Bakanlığı terör saldırısını kınadığını belirterek ve başsağlığı diledi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yayımladığı mesajda 'menfur saldırıyı' kınayarak kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.Macaristan Başbakanı Orban'dan başsağlığı mesajıMacaristan Başbakanı Viktor Orban, terör saldırısının ardından Rusya vatandaşlarına başsağlığı diledi.Orban, X hesabından yayımladığı mesajda, "Bu akşam Moskova yakınlarında meydana gelen menfur terör saldırısının ardından Rusya Federasyonu halkına en derin taziyelerimi ifade etmek isterim. Kurbanların aileleri için dua ediyoruz!" dedi.Şanghay İşbirliği Örgütü'nden taziye mektubuŞanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Moskova'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir taziye mektubu gönderdi.ŞİÖ'nün Telegram kanalında yayımlanan mesajda, "Şanghay İşbirliği Örgütü Sekretaryası ve ben, 22 Mart'ta Moskova Bölgesi'nde meydana gelen korkunç terör saldırısıyla ilgili haberleri derin bir acıyla karşıladık" denildi.Afganistan'dan terör saldırısına kınamaAfganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'da meydana gelen terör saldırısı şiddetle kınanarak bu saldırının tüm insani kavramların açık bir şekilde ihlali edilmesi olarak nitelendirildi.Burkina Faso'dan Rus halkına başsağlığı mesajıBurkina Faso makamları Crocus City Hall'de meydana gelen terör saldırısını kınayarak kurbanların ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısını kınadıİsveç Dışişleri Bakanlığıi'ndan yapılan açıklamada saldırının kınandığı bellirtirilek, şu ifadeler yer aldı:Malezya'dan Moskova'da meydana gelen terör saldırısına kınamaMalezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Malezya, Moskova'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Malezya, başta kurbanların aileleri olmak üzere Rusya Federasyonu hükümeti ve halkına en derin taziyelerini sunar ve yaralılara acil şifalar diler" denildi.Dışişleri Bakanlığı, Malezya'nın terörizm ve şiddet içeren aşırıcılığın her türlü biçim ve tezahürünü reddeden tutumunu yinelediğini ve 'terörizmin kapsamlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırılması için ortak uluslararası çabalara duyulan acil ihtiyacı vurgulamaya devam ettiğini' de sözlerine ekledi.Litvanya Dışişleri Bakanı'ndan tepki çeken provokasyon mesajıÖte yandan, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis'ten tepki çeken açıklama geldiLitvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Moskova'daki terör saldırısının ardından ne demek istediğini açıklamadan 'odağı kaybetmeme' çağrısında bulundu.Sosyal medya paylaşımında "Haydi, odağımızı kaybetmeyelim" diye paylaşım yapan dışişleri bakanının tweeti Litvanya Başbakanı Ingrida Šimonytė tarafından da retweetlendi.Litvanyalı yetkililer Moskova'daki trajedinin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

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