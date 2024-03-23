Moskova'daki konser salonuna terör saldırısı sonrası birçok ülkeden Rusya'ya taziye mesajı
12:05 23.03.2024 (güncellendi: 12:08 23.03.2024)
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinMoskova'daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı
© Sputnik / Maksim Blinov/
Abone ol
Türkiye, Çin, Kosta Rika, Kuveyt, Türkmenistan, Tacikistan, İsveç, Japonya, Burkina Faso, Afganistan, Malezya, Interpol ve Şanghay İşbirliği Örgütü ve daha birçok ülke ile kuruluş Rusya'ya Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajları gönderdi ve terörü kınadığını açıkladı
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl konser salonuna terör saldırsı düzenlendi.
Saldırının ardından Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden taziye mesajları geldi.
Türkiye: Terör tüm dünyanın belası
Türkiye'den ilk açıklama, CNNTürk'te canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.
Rusya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, "Rusya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rusya makamlarının yapacağı açıklamaları takip etmek lazım. Terör tüm dünyanın belası. Ülkelerin teröre karşı işbirliği yapması lazım. Çünkü hepimizin belası terör. Hangi başlık altında olursa olsun terörü lanetliyoruz. Terörün insanlık dışı olduğunu bir kez daha buradan ifade edim" dedi.
Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, us mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.
Türkiye'den ayrıca, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Başkanı Numan Kurtuluş'tan da taziye mesajları paylaşıldı.
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Putin'e taziye telgrafı
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Moskova'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir taziye telgrafı göndererek bu insanlık dışı şiddet eylemini şiddetle kınadığını bildirdi.
Kuveyt'ten 'sivilleri hedef alan terör eylemlerine karşı çıkma' çağrısı
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısını şiddetle kınadığını ve kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.
Bakanlıktan paylaşılan mesajda Kuveyt'in şiddetin hiçbir türünü kabul etmediği belirtilerek uluslararası topluma 'sivilleri hedef alan terör eylemlerine karşı çıkma' çağrısında bulunuldu.
Türkmenistan, Rusya'ya taziyelerini iletti
Türkmen Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov Krasnogorsk'taki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.
Yapılan açıklamada, şu denildi:
Açıklamada, "Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Krasnogorsk kentinde Crocus konser salonunda meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırı ve patlama nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e derin taziyelerini iletti."
Suudi Arabistan'dan Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı mesajı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman, terör saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye telgrafı gönderdi.
Resmi Suudi Basın Ajansı'nın aktardığı habere göre, telegrafta Kral ve Veliaht Prens, Rusya Devlet Başkanı'na, Rusya'nın dost halkına ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerini ifade ederek terör saldırısını kınadı ve kurbanlara acil şifalar diledi.
Kosta Rika'dan kınama
Kosta Rika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kosta Rika'nın Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen terör saldırısını ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınadığı ve kurbanların ailelerine başsağlığı ve dayanışma dileklerini ilettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleştirilen ve en az 40 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör eylemini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı ve dayanışma dileklerimizi iletiyor, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini teşkil eden terörizmin her türlü biçim ve tezahürünü kınamak üzere sesimizi yükseltiyoruz."
Japonya: Sivillere yönelik bu tür saldırıları kategorik olarak kınamaktayız
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da sivillere yönelik saldırıyı kınadı ve kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
22 Mart'ta Rusya Federasyonu'nun Moskova bölgesindeki Krasnogorsk'ta meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan silahlı saldırı olayıyla bağlantılı olarak Japonya, sivillere yönelik bu tür saldırıları kategorik olarak kınamaktadır.
Hindistan'dan Rusya'ya taziye ve destek mesajı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Crocus'ta meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı ve Rusya hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
We strongly condemn the heinous terrorist attack in Moscow. Our thoughts and prayers are with the families of the victims. India stands in solidarity with the government and the people of the Russian Federation in this hour of grief.— Narendra Modi (@narendramodi) March 23, 2024
Macron'dan kınama
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'daki terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi.
Elysee Sarayı'na dayandırıkan haberde "Macron terör saldırısını şiddetle kınıyor" ifadeleri yer aldı.
BM Genel Sekreteri Guterres'ten terör saldırısına kınama
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı. BM Güvenlik Konseyi de, Crocus City’deki terör saldırısının tüm faillerinin, organizatörlerinin ve sponsorlarının adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.
Zaharova, Crocus City’deki terör saldırısına ilişkin açıklamasını düzelten BM Genel Sekreteri'ne teşekkür etti Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Crocus City’deki terör saldırısına ilişkin pozisyonunu düzelttiği ve yaşananları kınayan net bir tutum ifade etmesinden dolayı şükranlarını sundu.
Pakistan'dan kınama
Pakistan Dışişleri Bakanlığı terör saldırısını kınadığını belirterek ve başsağlığı diledi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yayımladığı mesajda 'menfur saldırıyı' kınayarak kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.
"Dün gece Moskova'da meydana gelen ve çok sayıda değerli insanın hayatını kaybetmesine neden olan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kurbanların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Pakistan bu zor zamanda Rusya'nın yanındadır"
Macaristan Başbakanı Orban'dan başsağlığı mesajı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, terör saldırısının ardından Rusya vatandaşlarına başsağlığı diledi.
Orban, X hesabından yayımladığı mesajda, "Bu akşam Moskova yakınlarında meydana gelen menfur terör saldırısının ardından Rusya Federasyonu halkına en derin taziyelerimi ifade etmek isterim. Kurbanların aileleri için dua ediyoruz!" dedi.
I would like to express my deepest condolences to the people of the Russian Federation following the heinous terrorist attack that took place near Moscow this evening. We pray for the families of the victims!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 22, 2024
Şanghay İşbirliği Örgütü'nden taziye mektubu
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Moskova'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir taziye mektubu gönderdi.
ŞİÖ'nün Telegram kanalında yayımlanan mesajda, "Şanghay İşbirliği Örgütü Sekretaryası ve ben, 22 Mart'ta Moskova Bölgesi'nde meydana gelen korkunç terör saldırısıyla ilgili haberleri derin bir acıyla karşıladık" denildi.
Afganistan'dan terör saldırısına kınama
Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'da meydana gelen terör saldırısı şiddetle kınanarak bu saldırının tüm insani kavramların açık bir şekilde ihlali edilmesi olarak nitelendirildi.
Burkina Faso'dan Rus halkına başsağlığı mesajı
Burkina Faso makamları Crocus City Hall'de meydana gelen terör saldırısını kınayarak kurbanların ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.
İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısını kınadı
İsveç Dışişleri Bakanlığıi'ndan yapılan açıklamada saldırının kınandığı bellirtirilek, şu ifadeler yer aldı:
"İsveç, Moskova'da yapılan saldırı karşısında dehşete düştü. Sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte".
Malezya'dan Moskova'da meydana gelen terör saldırısına kınama
Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Malezya, Moskova'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Malezya, başta kurbanların aileleri olmak üzere Rusya Federasyonu hükümeti ve halkına en derin taziyelerini sunar ve yaralılara acil şifalar diler" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Malezya'nın terörizm ve şiddet içeren aşırıcılığın her türlü biçim ve tezahürünü reddeden tutumunu yinelediğini ve 'terörizmin kapsamlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırılması için ortak uluslararası çabalara duyulan acil ihtiyacı vurgulamaya devam ettiğini' de sözlerine ekledi.
Litvanya Dışişleri Bakanı'ndan tepki çeken provokasyon mesajı
Öte yandan, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis'ten tepki çeken açıklama geldi
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Moskova'daki terör saldırısının ardından ne demek istediğini açıklamadan 'odağı kaybetmeme' çağrısında bulundu.
Sosyal medya paylaşımında "Haydi, odağımızı kaybetmeyelim" diye paylaşım yapan dışişleri bakanının tweeti Litvanya Başbakanı Ingrida Šimonytė tarafından da retweetlendi.
Litvanyalı yetkililer Moskova'daki trajedinin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.