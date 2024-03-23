https://sputniknews.com.tr/20240323/fsb-yakalanan-teroristlerin-ukraynada-baglantilari-vardi-1081985694.html
FSB: Yakalanan teröristlerin Ukrayna’da bağlantıları vardı
FSB: Yakalanan teröristlerin Ukrayna’da bağlantıları vardı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna saldıran kişilerin Rusya-Ukrayna sınırını geçmeye çalışırken yakalandığını... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T12:14+0300
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FSB, Crocus City saldırısı faillerinin Ukrayna’da bağlantıları olduğunun tespit edildiğini açıkladı.Açıklamada, “Crocus’taki terör eylemi önceden titiz bir şekilde planlanmıştı. Olayla ilgili tüm detayların ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor” ifadesine yer verildi.Teröristlerin saldırıda kullandığı silahı önceden gizli bir yere sakladığını kaydeden FSB, “Suçlular, eylemi gerçekleştirdikten sonra Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planlıyordu. Saldırganların Ukrayna’da bağlantıları vardı” diye bildirdi.Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalanan saldırganların Moskova’ya getirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240323/moskovada-konser-salonuna-teror-saldirisi-sonrasi-bircok-ulkeden-rusyaya-taziye-mesaji-1081985098.html
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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, bryansk
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, bryansk
FSB: Yakalanan teröristlerin Ukrayna’da bağlantıları vardı
12:14 23.03.2024 (güncellendi: 12:15 23.03.2024)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna saldıran kişilerin Rusya-Ukrayna sınırını geçmeye çalışırken yakalandığını belirtti.
FSB, Crocus City saldırısı faillerinin Ukrayna’da bağlantıları olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Açıklamada, “Crocus’taki terör eylemi önceden titiz bir şekilde planlanmıştı. Olayla ilgili tüm detayların ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor” ifadesine yer verildi.
Teröristlerin saldırıda kullandığı silahı önceden gizli bir yere sakladığını kaydeden FSB, “Suçlular, eylemi gerçekleştirdikten sonra Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planlıyordu. Saldırganların Ukrayna’da bağlantıları vardı” diye bildirdi.
Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalanan saldırganların Moskova’ya getirildiği belirtildi.