https://sputniknews.com.tr/20240330/secim-yayin-yasaklari-basladi-1082220920.html
Seçim yayın yasakları başladı
Seçim yayın yasakları başladı
Sputnik Türkiye
31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde, yayın yasakları başladı. Yayın yasakları, Pazar YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek. Bu sürede, televizyon... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T00:14+0300
2024-03-30T00:14+0300
2024-03-30T00:14+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
seçim yasakları
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31. maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları bu geceden itibaren başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.RTÜK de "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ysk-baskani-yenerden-iftar-vaktindeki-oy-sayim-ve-dokum-calismalarina-iliskin-aciklama-1082210878.html
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seçim, seçim yasakları, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim, seçim yasakları, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Seçim yayın yasakları başladı
31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde, yayın yasakları başladı. Yayın yasakları, Pazar YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek. Bu sürede, televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında olacak
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31. maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları bu geceden itibaren başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.
Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.
Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.
RTÜK de "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarı yaptı.