https://sputniknews.com.tr/20240330/secim-yayin-yasaklari-basladi-1082220920.html

Seçim yayın yasakları başladı

Seçim yayın yasakları başladı

Sputnik Türkiye

31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde, yayın yasakları başladı. Yayın yasakları, Pazar YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek. Bu sürede, televizyon... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T00:14+0300

2024-03-30T00:14+0300

2024-03-30T00:14+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

seçim yasakları

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071142504_0:264:2703:1784_1920x0_80_0_0_d4f95ebbc2fbee693a8f71e05237a6ef.jpg

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31. maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları bu geceden itibaren başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.RTÜK de "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240329/ysk-baskani-yenerden-iftar-vaktindeki-oy-sayim-ve-dokum-calismalarina-iliskin-aciklama-1082210878.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçim, seçim yasakları, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)