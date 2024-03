https://sputniknews.com.tr/20240329/ysk-baskani-yenerden-iftar-vaktindeki-oy-sayim-ve-dokum-calismalarina-iliskin-aciklama-1082210878.html

YSK Başkanı Yener'den iftar vaktindeki oy sayım ve döküm çalışmalarına ilişkin açıklama

YSK Başkanı Yener'den iftar vaktindeki oy sayım ve döküm çalışmalarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

YSK Başkanı Yener, "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiği''be ilişkin kararı değerlendirerek, 1973'deki seçimlerin de ramazan ayına denk... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T19:17+0300

2024-03-29T19:17+0300

2024-03-29T19:17+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

iftar

iftar yemeği

avrupa konseyi

yerel seçim

istanbul büyükşehir belediye başkanlığı

ramazan

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1d/1082210586_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eccd58ac265353cd7e7d74a6d929b692.jpg

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'yi ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Seçim Gözlem Misyonu heyetini ağırladıktan sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Seçimlere hazır vaziyetteyiz'Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecine ilişkin çalışmaların ne durumda olduğuna dair soru üzerine Yener, "31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu il ve ilçe seçim kurulları son hazırlıklarını yapmış ve şu an itibariyle 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere hazır vaziyetteyiz" diye konuştu.Yener, seçimlerin Türk halkına ve demokrasiye hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün de Yüksek Seçim Kurulu'nda, ziyarete gelen Avrupa Parlamentosu'ndan heyeti ağırladık. Onlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Şu an için bizler ve tüm ülke seçimlere hazır. Sağlık huzurlu bir seçim ortamı diliyoruz. Sorunsuz bir şekilde seçimlerin tamamlanacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.YSK Başkanı Yener, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edildiği hatırlatılarak, bu seçimlerde aynı durumun yaşanmaması için alınan güvenlik önlemlerine ilişkin soruyu da şu an itibarıyla il ve ilçe seçim kurullarıyla ülke çapında seçimlerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.Yener, "Bundan sonra vatandaşlarımızın da 31 Mart 2024 tarihinde sandığa gidip oylarını kullanmalarını diliyoruz. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlardan ibarettir. Biz son iki günde çalışmalarımıza ve kurul toplantımıza devam ediyoruz" dedi.YSK'nin, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirmesine ilişkin kararı hatırlatılan Yener, 1973'deki seçimlerin de ramazan ayına denk geldiğini hatırlattı.YSK'nin seçim mevzuatını ve yasaları uygulamakla yükümlü bir kurum olduğunu bildiren Yener, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240328/yskdan-iftar-karari-oy-sayimi-araliksiz-yapilacak-1082170635.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, iftar, iftar yemeği, avrupa konseyi, yerel seçim, istanbul büyükşehir belediye başkanlığı, ramazan, oruç