https://sputniknews.com.tr/20240329/ak-partili-ali-ihsan-yavuz-secim-sonuclarini-cok-hizli-alacagiz-1082194965.html

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız

Sputnik Türkiye

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarının çok hızlı bir şekilde alınacağını söyledi. AK Parti’nin 2 milyon... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T13:33+0300

2024-03-29T13:33+0300

2024-03-29T13:34+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ali ihsan yavuz

seçim

ysk

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Türkiye hafta sonu sandık başına gidecek. Yurt genelinde 61 milyon 441 bin 881 seçmen, yerel yöneticileri seçmek için oy kullanacak.Partiler artık hazırlıklarının son aşamasında.AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bugün seçim öncesi bilgilendirme toplantısı yaptı.Yerel seçimde kullanılacak pusula sayısının muhtarlık seçimiyle birlikte 4 olduğunu anlatan Yavuz, “Muhtarlık pusulası hariç, tek zarf mühürle birlikte kendisine verilecek ve herkes oy kullandıktan sonra oyunu sandığa atacak.” dedi.Ülke genelinde 250 bin 903 seçim sandığı kurulacağını ifade eden Ali İhsan Yavuz, “Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çok iddialı bir şekilde seçimi çok hızlı bir şekilde alan, toplayan ve aynı zamanda seçim sonuçlarını analiz eden ve itiraz şikayetlerini de bu sistem içinde koordine eden bir partiyiz.” ifadelerini kullandı.Yavuz, “Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağımız için herhangi bir manipülasyon olmasın diye sık sık açıklamaları girmek istiyoruz.” dedi.2023 seçimlerinin açıklanmasına ilişkin tabloları gösteren Yavuz, AK Parti’nin Sonuç Alım Sistemi’nin (SAS) verilerinin saat 20.30’a gelindiğinde net sonuçları verdiğini anlattı.Yavuz, AK Parti'nin bu seçimde kendisiyle yarışacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240329/belediye-baskan-adayi-secime-2-gun-kala-chpden-istifa-edip-ak-partiye-gecti-1082193237.html

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ali ihsan yavuz, seçim, ysk