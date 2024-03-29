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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ak-partili-ali-ihsan-yavuz-secim-sonuclarini-cok-hizli-alacagiz-1082194965.html
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız
Sputnik Türkiye
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarının çok hızlı bir şekilde alınacağını söyledi. AK Parti’nin 2 milyon... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T13:33+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
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Türkiye hafta sonu sandık başına gidecek. Yurt genelinde 61 milyon 441 bin 881 seçmen, yerel yöneticileri seçmek için oy kullanacak.Partiler artık hazırlıklarının son aşamasında.AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bugün seçim öncesi bilgilendirme toplantısı yaptı.Yerel seçimde kullanılacak pusula sayısının muhtarlık seçimiyle birlikte 4 olduğunu anlatan Yavuz, “Muhtarlık pusulası hariç, tek zarf mühürle birlikte kendisine verilecek ve herkes oy kullandıktan sonra oyunu sandığa atacak.” dedi.Ülke genelinde 250 bin 903 seçim sandığı kurulacağını ifade eden Ali İhsan Yavuz, “Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çok iddialı bir şekilde seçimi çok hızlı bir şekilde alan, toplayan ve aynı zamanda seçim sonuçlarını analiz eden ve itiraz şikayetlerini de bu sistem içinde koordine eden bir partiyiz.” ifadelerini kullandı.Yavuz, “Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağımız için herhangi bir manipülasyon olmasın diye sık sık açıklamaları girmek istiyoruz.” dedi.2023 seçimlerinin açıklanmasına ilişkin tabloları gösteren Yavuz, AK Parti’nin Sonuç Alım Sistemi’nin (SAS) verilerinin saat 20.30’a gelindiğinde net sonuçları verdiğini anlattı.Yavuz, AK Parti'nin bu seçimde kendisiyle yarışacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240329/belediye-baskan-adayi-secime-2-gun-kala-chpden-istifa-edip-ak-partiye-gecti-1082193237.html
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ali ihsan yavuz, seçim, ysk

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız

13:33 29.03.2024 (güncellendi: 13:34 29.03.2024)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart Çarşamba günü saat 17.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart Çarşamba günü saat 17.00'a kadar uzatıldığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AA
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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarının çok hızlı bir şekilde alınacağını söyledi. AK Parti’nin 2 milyon aktif kişiyle sahada olacağını anlatan Yavuz, “Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun.” dedi.
Türkiye hafta sonu sandık başına gidecek. Yurt genelinde 61 milyon 441 bin 881 seçmen, yerel yöneticileri seçmek için oy kullanacak.

Partiler artık hazırlıklarının son aşamasında.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bugün seçim öncesi bilgilendirme toplantısı yaptı.

Yerel seçimde kullanılacak pusula sayısının muhtarlık seçimiyle birlikte 4 olduğunu anlatan Yavuz, “Muhtarlık pusulası hariç, tek zarf mühürle birlikte kendisine verilecek ve herkes oy kullandıktan sonra oyunu sandığa atacak.” dedi.

Ülke genelinde 250 bin 903 seçim sandığı kurulacağını ifade eden Ali İhsan Yavuz, “Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çok iddialı bir şekilde seçimi çok hızlı bir şekilde alan, toplayan ve aynı zamanda seçim sonuçlarını analiz eden ve itiraz şikayetlerini de bu sistem içinde koordine eden bir partiyiz.” ifadelerini kullandı.

Yavuz, “Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağımız için herhangi bir manipülasyon olmasın diye sık sık açıklamaları girmek istiyoruz.” dedi.

2023 seçimlerinin açıklanmasına ilişkin tabloları gösteren Yavuz, AK Parti’nin Sonuç Alım Sistemi’nin (SAS) verilerinin saat 20.30’a gelindiğinde net sonuçları verdiğini anlattı.
Yavuz, AK Parti'nin bu seçimde kendisiyle yarışacağını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Selim Soyugüzel, yaklaşık 300 akrabası ile AK Parti’ye katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Belediye başkan adayı seçime 2 gün kala CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti
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