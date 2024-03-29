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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240329/belediye-baskan-adayi-secime-2-gun-kala-chpden-istifa-edip-ak-partiye-gecti-1082193237.html
Belediye başkan adayı seçime 2 gün kala CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti
Belediye başkan adayı seçime 2 gün kala CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Selim Soyugüzel, yaklaşık 300 akrabası ile AK Parti’ye katıldı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T12:45+0300
2024-03-29T12:46+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
selim soyugüzel
bitlis
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
dem parti
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Bitlis'te CHP'nin Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, düzenlediği basın toplantısında bugün yapılması planlanan miting saatlerindeki değişiklik konusunda partisinin il başkanı Metin Güzelkaya’yı suçlayarak, “Kapalı kapılar ardında kirli oyunlar oynanarak, il başkanı tarafından benim miting saatim DEM Parti’ye satılmıştır. Bunu kabul etmiyorum. Davacı olacağım" dedi. Miting saatinin DEM Parti'ye satıldığını iddia eden Selim Soyugüzel, CHP’den istifa ederek, AK Parti’ye katıldı.AK Parti Bitlis İl Başkanlığının toplantı salonunda düzenlenen törenle akrabaları ile AK Parti’ye katılan Soyugüzel, “Bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan Adaylığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanğlay başkanımızı desteklemek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun” diye konuştu. Soyugüzel'e parti rozetini AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi taktı.AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise, "Selim Başkan, dün yaşamış olduğu sıkıntıdan sonra bizimle beraber hareket etmek istediğini, Bitlis Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Nesrullah Tanğlay’ı desteklemek istediğini ifade etmiştir. Bu bize şeref vermiştir, güç vermiştir. Selim Başkan’a, ekibine ve ailesine hoş geldin, diyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı bu birliktelik ciddi bir kazanım ve başarı getirecektir" diye konuştu.Selim Soyugüzel kimdir?Bitlisli iş adamı ve siyasetçi olan Selim Soyugüzel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Bitlis Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir. Ancak, daha sonra parti değişikliği yaparak yaklaşık 300 akrabasıyla birlikte AK Parti'ye katılmıştır. Siyasi kariyerine öncesinde Demokrat Parti'nin Bitlis İl Başkanlığı görevini üstlenerek başlamıştır.
https://sputniknews.com.tr/20240328/erbakan-ak-partiye-seslendi-sartlarimiz-belli-istanbul-adayimizi-cekmeye-haziriz-1082172122.html
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selim soyugüzel kimdir, selim soyugüzel bitlis
selim soyugüzel kimdir, selim soyugüzel bitlis

Belediye başkan adayı seçime 2 gün kala CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

12:45 29.03.2024 (güncellendi: 12:46 29.03.2024)
© İHA / VAHİT OLCAYCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Selim Soyugüzel, yaklaşık 300 akrabası ile AK Parti’ye katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Selim Soyugüzel, yaklaşık 300 akrabası ile AK Parti’ye katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© İHA / VAHİT OLCAY
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Selim Soyugüzel, yaklaşık 300 akrabası ile AK Parti’ye katıldı.
Bitlis'te CHP'nin Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, düzenlediği basın toplantısında bugün yapılması planlanan miting saatlerindeki değişiklik konusunda partisinin il başkanı Metin Güzelkaya’yı suçlayarak, “Kapalı kapılar ardında kirli oyunlar oynanarak, il başkanı tarafından benim miting saatim DEM Parti’ye satılmıştır. Bunu kabul etmiyorum. Davacı olacağım" dedi. Miting saatinin DEM Parti'ye satıldığını iddia eden Selim Soyugüzel, CHP’den istifa ederek, AK Parti’ye katıldı.
AK Parti Bitlis İl Başkanlığının toplantı salonunda düzenlenen törenle akrabaları ile AK Parti’ye katılan Soyugüzel, “Bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan Adaylığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanğlay başkanımızı desteklemek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun” diye konuştu. Soyugüzel'e parti rozetini AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi taktı.
AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise, "Selim Başkan, dün yaşamış olduğu sıkıntıdan sonra bizimle beraber hareket etmek istediğini, Bitlis Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Nesrullah Tanğlay’ı desteklemek istediğini ifade etmiştir. Bu bize şeref vermiştir, güç vermiştir. Selim Başkan’a, ekibine ve ailesine hoş geldin, diyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı bu birliktelik ciddi bir kazanım ve başarı getirecektir" diye konuştu.

Selim Soyugüzel kimdir?

Bitlisli iş adamı ve siyasetçi olan Selim Soyugüzel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Bitlis Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir. Ancak, daha sonra parti değişikliği yaparak yaklaşık 300 akrabasıyla birlikte AK Parti'ye katılmıştır. Siyasi kariyerine öncesinde Demokrat Parti'nin Bitlis İl Başkanlığı görevini üstlenerek başlamıştır.
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