https://sputniknews.com.tr/20240328/rusya-natonun-dogu-avrupa-ve-karadeniz-bolgesindeki-faaliyetleri-rusyayla-catismaya-yonelik-1082147346.html
Rusya: NATO’nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetleri Rusya’yla çatışmaya yönelik
Rusya: NATO’nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetleri Rusya’yla çatışmaya yönelik
Sputnik Türkiye
Romanya’nın Köstence bölgesindeki hava üssünün modernizasyonuna ve 10 bin askeri barındıracak askeri şehirprojesine 2.5 milyar euro yatırım planladığı haberini... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T09:01+0300
2024-03-28T09:01+0300
2024-03-28T09:01+0300
dünya
nato
rusya
romanya
köstence
askeri üs
karadeniz
doğu avrupa
polonya
bulgaristan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079118204_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8ea817e1a9fe33c9f31aafc2218d0c47.jpg
Romanya hükümeti, yakın zamanda Köstence bölgesindeki ‘Mihail Kogalniceanu' Hava Üssü’nün modernizasyonu ve üsse bağlı 10 bin kişi kapasiteli ‘askeri şehir’ inşasına 2.5 milyar euro yatırım yapmaya hazırlandığını açıklarken, Romanya basını, üssün modernizasyondan geçtikten sonra NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü haline geleceğini kaydettmişti.ABD askerleri bu üssü 1999’dan beri kullanıyor.NATO askeri üssü projesinin neden ve sonuçlarıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Romanya’daki üssün genişletilmesi, Kuzey Atlantik İttifakının Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesinin dizginsiz militarizasyonuna devam ettiğinin bir kanıtı daha” ifadesine yer verildi.İttifakın Polonya ve Baltık ülkelerindeki potansiyelini de hızla güçlendirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, “NATO üyelerinin bu tür faaliyetleri kışkırtıcı nitelik taşıyor, sınırımızda askeri gerilimi artırıyor, Rusya’nın güvenliğine yönelik ek tehditler yaratıyor. Tüm bunlar, blok üyelerinin ülkemizle olası çatışmaya hazır hale getirmeyi amaçlıyor” dendi.Bakanlık, “Romanya’da olup bitenleri takip etmeye, oluşan riskleri değerlendirmeye ve bunları askeri planlama sırasında dikkate almaya devam edeceğiz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/ingiliz-uzman-rusya-f-16lara-hazirlanan-ukrayna-ussunu-vurarak-natoya-sinyal-verdi-1082031349.html
rusya
romanya
köstence
karadeniz
doğu avrupa
polonya
bulgaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079118204_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c32f91644ca773335066c37066dc6b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, rusya, romanya, köstence, askeri üs, karadeniz, doğu avrupa, polonya, bulgaristan, ukrayna, ukrayna krizi
nato, rusya, romanya, köstence, askeri üs, karadeniz, doğu avrupa, polonya, bulgaristan, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya: NATO’nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetleri Rusya’yla çatışmaya yönelik
Romanya’nın Köstence bölgesindeki hava üssünün modernizasyonuna ve 10 bin askeri barındıracak askeri şehirprojesine 2.5 milyar euro yatırım planladığı haberini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki faaliyetlerinin Rusya’yla çatışmaya yönelik olduğunu belirtti.
Romanya hükümeti, yakın zamanda Köstence bölgesindeki ‘Mihail Kogalniceanu'
Hava Üssü’nün modernizasyonu ve üsse bağlı 10 bin kişi kapasiteli ‘askeri şehir
’ inşasına 2.5 milyar euro yatırım yapmaya hazırlandığını açıklarken, Romanya basını, üssün modernizasyondan geçtikten sonra NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü
haline geleceğini kaydettmişti.
ABD askerleri bu üssü 1999’dan beri kullanıyor.
NATO askeri üssü projesinin neden ve sonuçlarıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Romanya’daki üssün genişletilmesi, Kuzey Atlantik İttifakının Doğu Avrupa ve Karadeniz bölgesinin dizginsiz militarizasyonuna devam ettiğinin bir kanıtı daha” ifadesine yer verildi.
İttifakın Polonya ve Baltık ülkelerindeki potansiyelini de hızla güçlendirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, “NATO üyelerinin bu tür faaliyetleri kışkırtıcı nitelik taşıyor, sınırımızda askeri gerilimi artırıyor, Rusya’nın güvenliğine yönelik ek tehditler yaratıyor. Tüm bunlar, blok üyelerinin ülkemizle olası çatışmaya hazır hale getirmeyi amaçlıyor” dendi.
Bakanlık, “Romanya’da olup bitenleri takip etmeye, oluşan riskleri değerlendirmeye ve bunları askeri planlama sırasında dikkate almaya devam edeceğiz” diye ekledi.