https://sputniknews.com.tr/20240325/ingiliz-uzman-rusya-f-16lara-hazirlanan-ukrayna-ussunu-vurarak-natoya-sinyal-verdi-1082031349.html

İngiliz uzman: Rusya, F-16’lara hazırlanan Ukrayna üssünü vurarak NATO’ya sinyal verdi

İngiliz uzman: Rusya, F-16’lara hazırlanan Ukrayna üssünü vurarak NATO’ya sinyal verdi

Sputnik Türkiye

İngiliz uzman Alexander Mercouris, Rus ordusunun Ukrayna’daki Hmelnitski hava üssünü vurarak NATO’ya F-16 savaş uçakları nereye yerleştirilirse yerleştirilsin... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T15:57+0300

2024-03-25T15:57+0300

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İngiliz uzman Alexander Mercouris, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki Hmelnitski hava üssüne gerçekleştirdiği füze saldırısını değerlendi.Mercouris, “Bu hava üssüne verilen zarar F-16 teslimatını yavaşlatabilir, ama aynı zamanda NATO ülkeleri için, F-16’lar gerçekten bu üsse yerleştirilirse Ruslar bunları vurabilir yönünde uyarı olur” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın Nikolayev bölgesindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın F-16 savaş uçaklarını yerleştirmeye hazırlandığı Hmelnitski bölgesindeki Starokonstantinov hava üssünün vurulduğunu bildirmişti.

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