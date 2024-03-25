https://sputniknews.com.tr/20240325/ingiliz-uzman-rusya-f-16lara-hazirlanan-ukrayna-ussunu-vurarak-natoya-sinyal-verdi-1082031349.html
İngiliz uzman: Rusya, F-16’lara hazırlanan Ukrayna üssünü vurarak NATO’ya sinyal verdi
İngiliz uzman: Rusya, F-16’lara hazırlanan Ukrayna üssünü vurarak NATO’ya sinyal verdi
Sputnik Türkiye
İngiliz uzman Alexander Mercouris, Rus ordusunun Ukrayna’daki Hmelnitski hava üssünü vurarak NATO’ya F-16 savaş uçakları nereye yerleştirilirse yerleştirilsin... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T15:57+0300
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2024-03-25T15:57+0300
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İngiliz uzman Alexander Mercouris, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki Hmelnitski hava üssüne gerçekleştirdiği füze saldırısını değerlendi.Mercouris, “Bu hava üssüne verilen zarar F-16 teslimatını yavaşlatabilir, ama aynı zamanda NATO ülkeleri için, F-16’lar gerçekten bu üsse yerleştirilirse Ruslar bunları vurabilir yönünde uyarı olur” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın Nikolayev bölgesindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın F-16 savaş uçaklarını yerleştirmeye hazırlandığı Hmelnitski bölgesindeki Starokonstantinov hava üssünün vurulduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-bazi-bati-ulkeleri-ukraynanin-kazanmasini-istemiyor-1081062692.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, hollanda, kiev, rusya, rus ordusu
İngiliz uzman: Rusya, F-16’lara hazırlanan Ukrayna üssünü vurarak NATO’ya sinyal verdi
İngiliz uzman Alexander Mercouris, Rus ordusunun Ukrayna’daki Hmelnitski hava üssünü vurarak NATO’ya F-16 savaş uçakları nereye yerleştirilirse yerleştirilsin onları vurabilecek kabiliyette olduğunu gösterdiğini belirtti.
İngiliz uzman Alexander Mercouris, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki Hmelnitski hava üssüne gerçekleştirdiği füze saldırısını değerlendi.
Mercouris, “Bu hava üssüne verilen zarar F-16 teslimatını yavaşlatabilir, ama aynı zamanda NATO ülkeleri için, F-16’lar gerçekten bu üsse yerleştirilirse Ruslar bunları vurabilir yönünde uyarı olur” yorumunda bulundu.
Ukrayna’nın Nikolayev bölgesindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın F-16 savaş uçaklarını yerleştirmeye hazırlandığı Hmelnitski bölgesindeki Starokonstantinov hava üssünün vurulduğunu bildirmişti.