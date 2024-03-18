https://sputniknews.com.tr/20240318/avrupadaki-en-buyuk-nato-askeri-ussu-romanyada-insa-ediliyor-1081799215.html

Avrupa'daki en büyük NATO askeri üssü Romanya'da inşa ediliyor

Avrupa'daki en büyük NATO askeri üssü Romanya'da inşa ediliyor

Sputnik Türkiye

Doğu’ya doğru genişlemeyi sürdüren NATO, Ukrayna’daki gerilime giderek daha müdahil olma amacıyla gözünü Karadeniz’e dikerken, Avrupa'daki en büyük NATO askeri... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T11:10+0300

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avrupa

avrupa birliği

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Romanya TV kanalı tvr info tarafından paylaşılan haberde, Ukrayna ordusuna askeri tedariklerin Köstence’de Romanya Hava Kuvvetleri'nin 57. Hava Üssü olarak ta bilinen ‘Mihail Kogalniceanu’ NATO askeri üssünün genişletilmesiyle birlikte bölgenin 2040 yılına kadar Avrupa'nın en büyük NATO üssü niteliği taşıyabileceği bildirildi.Haberde, Köstencede halihazırda var olan askeri kompleksin birkaç bin hektara yayılacak şekilde genişletilmesi çalışmalarına başlandığını duyururken, binlerce ABD askeri personelinin aileleriyle birlikte burada konuşlandırılacağını aktardı.Romanya’nın projeye 2,5 milyar dolar yatırım yapacağı, Mihail Cogalniceanu üssünün genişletilmesi sonucunda ortaya çıkacak devasa merkezin 2 bin 800 hektarlık bir alana sahip olacağı da belirtildi.NATO’nun kullanımına sunulacak yeni tesisleri içeren projenin savaş uçakları için pist, yeni kontrol kulesi ve radar navigasyon sistemi olmak üzere uçak simülatörlü uçuş eğitim merkezine de sahip olacağı kaydediliyor.Ayrıca idari ve sosyal binalarla birlikte NATO askerlerinin aileleri için okul, alışveriş merkezi, restoran ve hastane inşasının planladığı proje ile oluşturulacak NATO şehrinin ittifaka bağlı 10 bin askere ev sahipliği yapması öngörülüyor.Romanya TV kanalının haberine göre çalışmalar, erişim yolları ve elektrik şebekesinin inşa edildiği kompleksin güney kısmında çoktan başlarken, NATO'nun Avrupa'daki en büyük askeri üssü 2040 yılında tam olarak faaliyete geçecek.

https://sputniknews.com.tr/20240309/nato-guclerinin-ukraynaya-girmesi-halinde-rus-ordusu-romanya-ve-polonyadaki-usleri-vurabilir-1081545287.html

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nato, rusya, ukrayna, karadeniz, askeri üs, romanya, köstence, avrupa, avrupa birliği