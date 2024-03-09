https://sputniknews.com.tr/20240309/nato-guclerinin-ukraynaya-girmesi-halinde-rus-ordusu-romanya-ve-polonyadaki-usleri-vurabilir-1081545287.html

'NATO güçlerinin Ukrayna'ya girmesi halinde Rus ordusu, Romanya ve Polonya'daki üsleri vurabilir'

'NATO güçlerinin Ukrayna'ya girmesi halinde Rus ordusu, Romanya ve Polonya'daki üsleri vurabilir'

Sputnik Türkiye

Eski CIA analisti Larry Johnson, NATO’nun Ukrayna’ya girmesi durumunda Rus ordusunun ittifakın Romanya ve Polonya'daki üslerini hedef alabileceğini belirtti. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T17:36+0300

2024-03-09T17:36+0300

2024-03-09T17:36+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

nato

ukrayna

romanya

polonya

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Through the Eyes adlı YouTube kanalına demeç veren eski CIA analisti Larry Johnson, NATO güçlerinin Ukrayna’ya girmesi halinde Rus ordusunun ittifakın Romanya ve Polonya'daki üslerini vurabileceğini söyledi.Johnson, “Rusya nükleer silah kullanmayacak; Polonya ve Romanya'daki ikmal merkezlerini ve üslerini vurabilecek konvansiyonel füzeleri var” dedi.İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduğunu belirten Johnson, bu ülke liderlerinin son zamanlarda Rusya'ya karşı saldırgan açıklamalar yaptığını vurguladı.Uzman, NATO üyesi ülkelerin Ukrayna’ya asker göndermeleri karşısında Rusya’nın bu güçlerin büyük kayıp vermelerine yol açacak çok hassas darbeler indirebiliceğini kaydetti.

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rusya, rus ordusu, nato, ukrayna, romanya, polonya