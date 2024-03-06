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Zaharova: Kuzey Avrupa'daki nükleer silahlar, NATO ile çatışmada meşru bir hedef olacak
Zaharova: Kuzey Avrupa'daki nükleer silahlar, NATO ile çatışmada meşru bir hedef olacak
Sputnik Türkiye
Rusya ile NATO arasında yaşanabilecek olası çatışmayı değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kuzey Avrupa’da konuşlandırılabilecek ABD’ye ait... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T13:35+0300
2024-03-06T13:35+0300
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finlandiya
nato
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nükleer silah
savaş
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’ye ait nükleer silahların Kuzey Avrupa'da ortaya çıkmasının, bu silahları alan ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyeceğini, aksine zayıflatacağını vurgularken, “Bunu anlamak için askeri stratejist olmaya da gerek yok. Bu tür silahlar doğrudan bir tehdit kaynağı teşkil edecek ve doğal olarak ülkemiz ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda tanımlanan meşru hedefler listesine kaçınılmaz olarak dahil edilecektir. ABD ve uydularının da tam olarak buna zorladığını anlıyoruz” ifadesini kullandı.Kuzey Avrupa'da Amerikan nükleer silahlarının ortaya çıkmasının ülkeleri güvenli kılmamakla birlikte açıkça zarar vereceğinin altını çizen Zaharova, kıtadaki diğer ülkelerin de bunu dikkate almak zorunda kalacaklarını vurguladı.NATO’ya katılan Finlandiya’da nükleer silah konusu gündemdeYaz aylarının sonunda konuşan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen’in, “NATO'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıkları” yönündeki açıklamasına rağmen ülke basınında çıkan iddialar, bu açıklamaların da ABD baskıları nedeniyle geçerliliğini yitireceği tehdidinde bulunuyor.4 Nisan 2023 tarihinde NATO'nun 31. üyesi olan ülkede önemli yayın organlarından STT haber ajansının bildirdiğine göre Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmasının ardından nükleer silahların ülke topraklarından geçişine izin verebileceğini söyledi.Ajansa göre Orpo, "Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvururken üyelik konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacağına karar verdiğini, ancak nükleer silahların Finlandiya üzerinden olası naklinin nasıl ele alınacağı gibi ayrıntılara henüz karar verilmediğini" vurguluyor.STT'ye göre seçenekler arasında, Nükleer Enerji Yasası'ndaki nükleer patlayıcılarla ilgili maddeyi değiştirmemek, yasayı değiştirmek, veya bu maddeyi tamamen kaldırarak yeni bir yasa hazırlamak bulunuyopr.Finlandiya'nın nükleer silah politikasının sonbahara kadar belirlenmesi beklenirken, halihazırda ülkenin nükleer silah ithal etmesi, üretilmesi ve bulundurmasının yasak olduğu biliniyor.Bu iddiaların Orpo’nun şubat ayındaki açıklamalarıyla çelişmesi de dikkat çekerken, Finlandiya Başbakanı, Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine 20 Şubat’ta verdiği mülakatta, ülke topraklarına ABD'ye ait nükleer silahları kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruyu, "Buna ihtiyaç yok çünkü NATO zaten nükleer caydırıcılığı temin ediyor" yanıtını vermişti.4 gün önce konuşan Finlandiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb ise, Finlandiya'nın 'nükleer caydırıcılığa sahip olması' gerektiğini belirtti.Stubb, Cumhurbaşkanlığı kampanyası süresince NATO'nun nükleer silahlarının Finlandiya sınırına yerleştirilebileceğini açıklamıştı. Açıklamalar ardından Rusya'dan tepki gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240305/soygu-natonun-artan-askeri-potansiyeline-cevaben-iki-yeni-askeri-bolge-kurduk-1081397654.html
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rusya, finlandiya, nato, isveç, abd, nükleer silah, savaş, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, petteri orpo
rusya, finlandiya, nato, isveç, abd, nükleer silah, savaş, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, petteri orpo

Zaharova: Kuzey Avrupa'daki nükleer silahlar, NATO ile çatışmada meşru bir hedef olacak

13:35 06.03.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya ile NATO arasında yaşanabilecek olası çatışmayı değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kuzey Avrupa’da konuşlandırılabilecek ABD’ye ait nükleer silahların, Rusya ve NATO arasında doğrudan çatışma senaryosunda meşru hedefler olacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’ye ait nükleer silahların Kuzey Avrupa'da ortaya çıkmasının, bu silahları alan ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyeceğini, aksine zayıflatacağını vurgularken, “Bunu anlamak için askeri stratejist olmaya da gerek yok. Bu tür silahlar doğrudan bir tehdit kaynağı teşkil edecek ve doğal olarak ülkemiz ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda tanımlanan meşru hedefler listesine kaçınılmaz olarak dahil edilecektir. ABD ve uydularının da tam olarak buna zorladığını anlıyoruz” ifadesini kullandı.
Kuzey Avrupa'da Amerikan nükleer silahlarının ortaya çıkmasının ülkeleri güvenli kılmamakla birlikte açıkça zarar vereceğinin altını çizen Zaharova, kıtadaki diğer ülkelerin de bunu dikkate almak zorunda kalacaklarını vurguladı.

NATO’ya katılan Finlandiya’da nükleer silah konusu gündemde

Yaz aylarının sonunda konuşan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen’in, “NATO'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıkları” yönündeki açıklamasına rağmen ülke basınında çıkan iddialar, bu açıklamaların da ABD baskıları nedeniyle geçerliliğini yitireceği tehdidinde bulunuyor.
4 Nisan 2023 tarihinde NATO'nun 31. üyesi olan ülkede önemli yayın organlarından STT haber ajansının bildirdiğine göre Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmasının ardından nükleer silahların ülke topraklarından geçişine izin verebileceğini söyledi.
Ajansa göre Orpo, "Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvururken üyelik konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacağına karar verdiğini, ancak nükleer silahların Finlandiya üzerinden olası naklinin nasıl ele alınacağı gibi ayrıntılara henüz karar verilmediğini" vurguluyor.
STT'ye göre seçenekler arasında, Nükleer Enerji Yasası'ndaki nükleer patlayıcılarla ilgili maddeyi değiştirmemek, yasayı değiştirmek, veya bu maddeyi tamamen kaldırarak yeni bir yasa hazırlamak bulunuyopr.
Finlandiya'nın nükleer silah politikasının sonbahara kadar belirlenmesi beklenirken, halihazırda ülkenin nükleer silah ithal etmesi, üretilmesi ve bulundurmasının yasak olduğu biliniyor.
Bu iddiaların Orpo’nun şubat ayındaki açıklamalarıyla çelişmesi de dikkat çekerken, Finlandiya Başbakanı, Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine 20 Şubat’ta verdiği mülakatta, ülke topraklarına ABD'ye ait nükleer silahları kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruyu, "Buna ihtiyaç yok çünkü NATO zaten nükleer caydırıcılığı temin ediyor" yanıtını vermişti.
4 gün önce konuşan Finlandiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb ise, Finlandiya'nın 'nükleer caydırıcılığa sahip olması' gerektiğini belirtti.
Stubb, Cumhurbaşkanlığı kampanyası süresince NATO'nun nükleer silahlarının Finlandiya sınırına yerleştirilebileceğini açıklamıştı. Açıklamalar ardından Rusya'dan tepki gelmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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