https://sputniknews.com.tr/20240305/soygu-natonun-artan-askeri-potansiyeline-cevaben-iki-yeni-askeri-bolge-kurduk-1081397654.html
Şoygu: NATO'nun artan askeri potansiyeline cevaben iki yeni askeri bölge kurduk
Şoygu: NATO'nun artan askeri potansiyeline cevaben iki yeni askeri bölge kurduk
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya sınırları yakınındaki NATO askeri potansiyelinin giderek artması nedeniyle iki yeni askeri bölge kurduklarını ifade... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T14:00+0300
2024-03-05T14:00+0300
2024-03-05T14:00+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
şoygu
nato
finlandiya
isveç
nato üyeliği
sergey şoygu
moskova
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Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminin toplantısında konuşan Şoygu, "NATO'nun Rusya sınırları yakınındaki askeri potansiyelini artırması, Finlandiya'nın ve gelecekte İsveç'in üyeliği yoluyla İttifak'ın genişlemesi ışığında kuzeybatı ve batı stratejik istikametlerindeki askeri grupları güçlendirmek için adımlar attık. Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri için iki stratejik bölgesel birlik oluşturduk" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Şubat tarihli kararnamesiyle Rusya'nın askeri alandaki idari görev dağılımının belli olduğunu, kurulan askeri bölgelere ülkenin Donbass'taki yeni bölgeleri de dahil ilgili bölgelerinin tevdi edildiğini belirten Şoygu, "Alınan tedbirler, birlik ve kuvvetlerin komuta ve kontrolünün etkinliğini önemli ölçüde artıracaktır" diye vurguladı.Şoygu, ortaya çıkan yeni tehditlere göre Rus ordusunun yapısını ve kapsamını iyileştirmeyi sürdüreceklerinin de altını çizdi.'Düşmanın yeni hatta güçlenmesine izin vermedik'Rusya Savunma Bakanı, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentini ele geçirdikten sonra buradan kaçan düşman güçlerinin yeni bir hatta güçlenmesine izin vermediklerini ve onları batı istikametinde sıkıştırmaya devam ettiklerini söyledi.Rus ordusunun yürüttüğü faaliyetlerden övgüyle söz eden Şoygu, "Askerlerimiz cesaret, yiğitlik ve kahramanlık göstererek kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor" diye konuştu.Ordudaki kadınlara 8 Mart tebriğiYaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Rusya ordusunda görev yapan 37 bin 500'den fazla kadını tebrik eden Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, nato, finlandiya, isveç, nato üyeliği, sergey şoygu, moskova, leningrad
rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, nato, finlandiya, isveç, nato üyeliği, sergey şoygu, moskova, leningrad
Şoygu: NATO'nun artan askeri potansiyeline cevaben iki yeni askeri bölge kurduk
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya sınırları yakınındaki NATO askeri potansiyelinin giderek artması nedeniyle iki yeni askeri bölge kurduklarını ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminin toplantısında konuşan Şoygu, "NATO'nun Rusya sınırları yakınındaki askeri potansiyelini artırması, Finlandiya'nın ve gelecekte İsveç'in üyeliği yoluyla İttifak'ın genişlemesi ışığında kuzeybatı ve batı stratejik istikametlerindeki askeri grupları güçlendirmek için adımlar attık. Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri için iki stratejik bölgesel birlik oluşturduk" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Şubat tarihli kararnamesiyle Rusya'nın askeri alandaki idari görev dağılımının belli olduğunu, kurulan askeri bölgelere ülkenin Donbass'taki yeni bölgeleri de dahil ilgili bölgelerinin tevdi edildiğini belirten Şoygu, "Alınan tedbirler, birlik ve kuvvetlerin komuta ve kontrolünün etkinliğini önemli ölçüde artıracaktır" diye vurguladı.
Şoygu, ortaya çıkan yeni tehditlere göre Rus ordusunun yapısını ve kapsamını iyileştirmeyi sürdüreceklerinin de altını çizdi.
'Düşmanın yeni hatta güçlenmesine izin vermedik'
Rusya Savunma Bakanı, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentini ele geçirdikten sonra buradan kaçan düşman güçlerinin yeni bir hatta güçlenmesine izin vermediklerini ve onları batı istikametinde sıkıştırmaya devam ettiklerini söyledi.
Rus ordusunun yürüttüğü faaliyetlerden övgüyle söz eden Şoygu, "Askerlerimiz cesaret, yiğitlik ve kahramanlık göstererek kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor" diye konuştu.
Ordudaki kadınlara 8 Mart tebriği
Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
vesilesiyle Rusya ordusunda görev yapan 37 bin 500'den fazla kadını tebrik eden Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kadınların yeteneklerini, becerilerini, hırslarını ortaya koyamayacakları meslek ya da meslek alanı kalmadı. Ordu ve donanma da bir istisna değil. Bugün Silahlı Kuvvetler'de 37 bin 500'den fazla kadın görev yapıyor. Ayrıca askeri teşkilatlarda ve birliklerde çeşitli sivil pozisyonlarda yaklaşık 270 bin kadın görev yapıyor. Savunma Bakanlığı yönetimi adına, kendi adıma, tüm harika kadınlarımıza, askeri kız arkadaşlarımıza anavatanımızın yararına yaptıkları iyi niyetli hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum.