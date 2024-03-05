https://sputniknews.com.tr/20240305/soygu-natonun-artan-askeri-potansiyeline-cevaben-iki-yeni-askeri-bolge-kurduk-1081397654.html

Şoygu: NATO'nun artan askeri potansiyeline cevaben iki yeni askeri bölge kurduk

Şoygu: NATO'nun artan askeri potansiyeline cevaben iki yeni askeri bölge kurduk

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya sınırları yakınındaki NATO askeri potansiyelinin giderek artması nedeniyle iki yeni askeri bölge kurduklarını ifade... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T14:00+0300

2024-03-05T14:00+0300

2024-03-05T14:00+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

şoygu

nato

finlandiya

isveç

nato üyeliği

sergey şoygu

moskova

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Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminin toplantısında konuşan Şoygu, "NATO'nun Rusya sınırları yakınındaki askeri potansiyelini artırması, Finlandiya'nın ve gelecekte İsveç'in üyeliği yoluyla İttifak'ın genişlemesi ışığında kuzeybatı ve batı stratejik istikametlerindeki askeri grupları güçlendirmek için adımlar attık. Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri için iki stratejik bölgesel birlik oluşturduk" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Şubat tarihli kararnamesiyle Rusya'nın askeri alandaki idari görev dağılımının belli olduğunu, kurulan askeri bölgelere ülkenin Donbass'taki yeni bölgeleri de dahil ilgili bölgelerinin tevdi edildiğini belirten Şoygu, "Alınan tedbirler, birlik ve kuvvetlerin komuta ve kontrolünün etkinliğini önemli ölçüde artıracaktır" diye vurguladı.Şoygu, ortaya çıkan yeni tehditlere göre Rus ordusunun yapısını ve kapsamını iyileştirmeyi sürdüreceklerinin de altını çizdi.'Düşmanın yeni hatta güçlenmesine izin vermedik'Rusya Savunma Bakanı, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentini ele geçirdikten sonra buradan kaçan düşman güçlerinin yeni bir hatta güçlenmesine izin vermediklerini ve onları batı istikametinde sıkıştırmaya devam ettiklerini söyledi.Rus ordusunun yürüttüğü faaliyetlerden övgüyle söz eden Şoygu, "Askerlerimiz cesaret, yiğitlik ve kahramanlık göstererek kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor" diye konuştu.Ordudaki kadınlara 8 Mart tebriğiYaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Rusya ordusunda görev yapan 37 bin 500'den fazla kadını tebrik eden Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

rusya

finlandiya

isveç

moskova

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, nato, finlandiya, isveç, nato üyeliği, sergey şoygu, moskova, leningrad