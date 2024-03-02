https://sputniknews.com.tr/20240302/finlandiya-cumhurbaskaninindan-nukleer-mesaji-nukleer-caydiriciliga-sahip-olmaliyiz-1081293836.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı'nından nükleer mesajı: Nükleer caydırıcılığa sahip olmalıyız
Finlandiya Cumhurbaşkanı'nından nükleer mesajı: Nükleer caydırıcılığa sahip olmalıyız
Sputnik Türkiye
Finlandiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, Finlandiya'nın 'nükleer caydırıcılığa sahip olması' gerektiğini belirtti. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T12:46+0300
2024-03-02T12:46+0300
2024-03-02T12:46+0300
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1 Mart tarihinde resmi olarak göreve başlayan Stubb, tören ardından Fin Gazetesi'ne verdiği röportajda Finlandiya'nın nükleer caydırıcılığa sahip olması gerektiğini belirtti. Finlandiya'nın NATO'ya katılması ardından nükleer değişikliğe gidip gidilmeyeceği sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı, hükümetin ve parlamentonun bu konuda karar verebileceğini, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda direkt yetkisi olmadığını da belirtti. Stubb, Cumhurbaşkanlığı kampanyası süresince NATO'nun nükleer silahlarının Finlandiya sınırına yerleştirilebileceğini açıklamıştı. Açıklamalar ardından Rusya'dan tepki gelmişti. Finlandiya kanunlarında ülkede nükleer silah bulundurmak yasadışı görülüyor Finlandiya yasalarına göre ülke topraklarında nükleer silah bulundurulması veya üretilmesi yasaklı durumda fakat Finlandiya Cumhurbaşkanı yine de NATO üyesi olduktan sonra ABD'nin ülke için nükleer caydırıcılık araçlarını sağlayabileceği belirtildi. Şubat ayı başında Rusya Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuzhetsov, Rusya'nın yanı başındaki ülkenin nükleer silahlandırılması fikri konusunda "Bu konuda sağduyunun galip geleceğini umuyoruz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240128/finlandiya-yeni-cumhurbaskanini-secmek-icin-sandik-basinda-1080118166.html
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finlandiya, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, rusya, nato, abd, çatışma
finlandiya, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, rusya, nato, abd, çatışma
Finlandiya Cumhurbaşkanı'nından nükleer mesajı: Nükleer caydırıcılığa sahip olmalıyız
Finlandiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, Finlandiya'nın 'nükleer caydırıcılığa sahip olması' gerektiğini belirtti.
1 Mart tarihinde resmi olarak göreve başlayan Stubb, tören ardından Fin Gazetesi'ne verdiği röportajda Finlandiya'nın nükleer caydırıcılığa sahip olması gerektiğini belirtti. Finlandiya'nın NATO'ya katılması ardından nükleer değişikliğe gidip gidilmeyeceği sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı, hükümetin ve parlamentonun bu konuda karar verebileceğini, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda direkt yetkisi olmadığını da belirtti.
Stubb, Cumhurbaşkanlığı kampanyası süresince NATO'nun nükleer silahlarının Finlandiya sınırına yerleştirilebileceğini açıklamıştı. Açıklamalar ardından Rusya'dan tepki gelmişti.
Finlandiya kanunlarında ülkede nükleer silah bulundurmak yasadışı görülüyor
Finlandiya yasalarına göre ülke topraklarında nükleer silah bulundurulması veya üretilmesi yasaklı durumda fakat Finlandiya Cumhurbaşkanı yine de NATO üyesi olduktan sonra ABD'nin ülke için nükleer caydırıcılık araçlarını sağlayabileceği belirtildi.
Şubat ayı başında Rusya Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuzhetsov, Rusya'nın yanı başındaki ülkenin nükleer silahlandırılması fikri konusunda "Bu konuda sağduyunun galip geleceğini umuyoruz" demişti.