https://sputniknews.com.tr/20240302/finlandiya-cumhurbaskaninindan-nukleer-mesaji-nukleer-caydiriciliga-sahip-olmaliyiz-1081293836.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı'nından nükleer mesajı: Nükleer caydırıcılığa sahip olmalıyız

Finlandiya Cumhurbaşkanı'nından nükleer mesajı: Nükleer caydırıcılığa sahip olmalıyız

Sputnik Türkiye

Finlandiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, Finlandiya'nın 'nükleer caydırıcılığa sahip olması' gerektiğini belirtti. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T12:46+0300

2024-03-02T12:46+0300

2024-03-02T12:46+0300

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1 Mart tarihinde resmi olarak göreve başlayan Stubb, tören ardından Fin Gazetesi'ne verdiği röportajda Finlandiya'nın nükleer caydırıcılığa sahip olması gerektiğini belirtti. Finlandiya'nın NATO'ya katılması ardından nükleer değişikliğe gidip gidilmeyeceği sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı, hükümetin ve parlamentonun bu konuda karar verebileceğini, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda direkt yetkisi olmadığını da belirtti. Stubb, Cumhurbaşkanlığı kampanyası süresince NATO'nun nükleer silahlarının Finlandiya sınırına yerleştirilebileceğini açıklamıştı. Açıklamalar ardından Rusya'dan tepki gelmişti. Finlandiya kanunlarında ülkede nükleer silah bulundurmak yasadışı görülüyor Finlandiya yasalarına göre ülke topraklarında nükleer silah bulundurulması veya üretilmesi yasaklı durumda fakat Finlandiya Cumhurbaşkanı yine de NATO üyesi olduktan sonra ABD'nin ülke için nükleer caydırıcılık araçlarını sağlayabileceği belirtildi. Şubat ayı başında Rusya Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuzhetsov, Rusya'nın yanı başındaki ülkenin nükleer silahlandırılması fikri konusunda "Bu konuda sağduyunun galip geleceğini umuyoruz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240128/finlandiya-yeni-cumhurbaskanini-secmek-icin-sandik-basinda-1080118166.html

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finlandiya, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, rusya, nato, abd, çatışma