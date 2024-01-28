https://sputniknews.com.tr/20240128/finlandiya-yeni-cumhurbaskanini-secmek-icin-sandik-basinda-1080118166.html
Finlandiya, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
Finlandiya, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
NATO’ya katılarak 1948’den bu yana sürdürdüğü tarafsız statüsünü kaybeden Finlandiya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T13:13+0300
2024-01-28T13:13+0300
2024-01-28T13:13+0300
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cumhurbaşkanlığı seçimi
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alexander stubb
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Ülkede yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek.İkinci 6 yıllık dönemi martta sona erecek Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün halefinin belirleneceği seçimde, ilk turda kimsenin yüzde 50'den fazla oy alması beklenmiyor. Bu durumda 11 Şubat'ta ikinci tur seçimin gerçekleşmesi söz konusu olacak.Sandıkların kapatılmasının ardından yerel saatle gece yarısı civarında ilk sonuçların gelmesi bekleniyor. İlk tur sonuçları 30 Ocak'ta resmi olarak onaylanacak.Finlandiya'da 4.5 milyon vatandaş 3'ü kadın olmak üzere 9 adaydan birine oy vererek yeni cumhurbaşkanını seçecek.Seçimde dokuz aday yer almasına rağmen asıl mücadele eski Başbakan Alexander Stubb ile eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto arasında yaşanıyor.Yapılan son ankete göre seçmenlerin yüzde 27'si Stubb'a, yüzde 23'ü ise Haavisto'ya oy vermeye hazırken, Parlamento Başkanı ve sağcı Gerçek Finliler partisinin adayı Jussi Halla-aho ise yüzde 18'lik destekle hemen arkalarından geliyor.Finlandiya'nın yeni cumhurbaşkanı martta 6 yıllık görev süresine Avrupa'da değişen jeopolitik ve güvenlik durumu nedeniyle seleflerinden daha farklı bir dönemde başlayacak.Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Finlandiya'da cumhurbaşkanı, dış ve güvenlik politikalarını belirlemede yürütme gücünü elinde bulunduruyor.Yıllardır benimsediği askeri tarafsızlık politikasını Rusya-Ukrayna geriliminin ardından terk eden Finlandiya, Nisan 2023'te NATO'nun 31. üyesi olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231130/finlandiya-rusya-ile-sinir-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1077958935.html
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finlandiya, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, pekka haavisto, alexander stubb, nato, avrupa, avrupa birliği
finlandiya, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, pekka haavisto, alexander stubb, nato, avrupa, avrupa birliği
Finlandiya, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
NATO’ya katılarak 1948’den bu yana sürdürdüğü tarafsız statüsünü kaybeden Finlandiya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.
Ülkede yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek.
İkinci 6 yıllık dönemi martta sona erecek Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün halefinin belirleneceği seçimde, ilk turda kimsenin yüzde 50'den fazla oy alması beklenmiyor. Bu durumda 11 Şubat'ta ikinci tur seçimin gerçekleşmesi söz konusu olacak.
Sandıkların kapatılmasının ardından yerel saatle gece yarısı civarında ilk sonuçların gelmesi bekleniyor. İlk tur sonuçları 30 Ocak'ta resmi olarak onaylanacak.
Finlandiya'da 4.5 milyon vatandaş 3'ü kadın olmak üzere 9 adaydan birine oy vererek yeni cumhurbaşkanını seçecek.
Seçimde dokuz aday yer almasına rağmen asıl mücadele eski Başbakan Alexander Stubb ile eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto arasında yaşanıyor.
Yapılan son ankete göre seçmenlerin yüzde 27'si Stubb'a, yüzde 23'ü ise Haavisto'ya oy vermeye hazırken, Parlamento Başkanı ve sağcı Gerçek Finliler partisinin adayı Jussi Halla-aho ise yüzde 18'lik destekle hemen arkalarından geliyor.
Finlandiya'nın yeni cumhurbaşkanı martta 6 yıllık görev süresine Avrupa'da değişen jeopolitik ve güvenlik durumu nedeniyle seleflerinden daha farklı bir dönemde başlayacak.
Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Finlandiya'da cumhurbaşkanı, dış ve güvenlik politikalarını belirlemede yürütme gücünü elinde bulunduruyor.
Yıllardır benimsediği askeri tarafsızlık politikasını Rusya-Ukrayna geriliminin ardından terk eden Finlandiya, Nisan 2023'te NATO'nun 31. üyesi olmuştu.