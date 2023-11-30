https://sputniknews.com.tr/20231130/finlandiya-rusya-ile-sinir-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1077958935.html
Finlandiya, Rusya ile sınır işbirliği anlaşmasını feshetti
Finlandiya, Rusya ile sınır işbirliği anlaşmasını feshetti
Finlandiya, Rusya ile arasındaki sınır işbirliği anlaşmasını feshettiğini duyurdu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T17:01+0300
2023-11-30T17:01+0300
2023-11-30T17:01+0300
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Finlandiya hükümetinden yapılan açıklamada, Finlandiya’nın Rusya ile arasındaki sınır işbirliği anlaşmasını 24 Ocak'tan geçerli olmak üzere feshettiği belirtildi.Finlandiya hükümetinin 25 Ekim'de Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili bir nota aldığı ve anlaşmayı feshetme yönündeki kendi kararını verdiği vurgulanan açıklamada, "Devlet Konseyi, Finlandiya Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu hükümeti arasında sınır işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin anlaşmanın iptal edilmesi yönündeki kararı yayınladı" denilerek, kararın 24 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.Daha önce, 20 Ekim'de Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Finlandiya ile 24 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek sınır işbirliğinin geliştirilmesi anlaşmasını feshetme kararını imzalamıştı.
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rusya, finlandiya, sınır, avrupa
rusya, finlandiya, sınır, avrupa
Finlandiya, Rusya ile sınır işbirliği anlaşmasını feshetti
Finlandiya, Rusya ile arasındaki sınır işbirliği anlaşmasını feshettiğini duyurdu.
Finlandiya hükümetinden yapılan açıklamada, Finlandiya’nın Rusya ile arasındaki sınır işbirliği anlaşmasını 24 Ocak'tan geçerli olmak üzere feshettiği belirtildi.
Finlandiya
hükümetinin 25 Ekim'de Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili bir nota aldığı ve anlaşmayı feshetme yönündeki kendi kararını verdiği vurgulanan açıklamada, "Devlet Konseyi, Finlandiya Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu hükümeti arasında sınır işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin anlaşmanın iptal edilmesi yönündeki kararı yayınladı
" denilerek, kararın 24 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Daha önce, 20 Ekim'de Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Finlandiya ile 24 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek sınır işbirliğinin geliştirilmesi anlaşmasını feshetme kararını imzalamıştı.