https://sputniknews.com.tr/20231130/finlandiya-rusya-ile-sinir-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1077958935.html

Finlandiya, Rusya ile sınır işbirliği anlaşmasını feshetti

Finlandiya, Rusya ile sınır işbirliği anlaşmasını feshetti

Finlandiya, Rusya ile arasındaki sınır işbirliği anlaşmasını feshettiğini duyurdu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T17:01+0300

2023-11-30T17:01+0300

2023-11-30T17:01+0300

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Finlandiya hükümetinden yapılan açıklamada, Finlandiya’nın Rusya ile arasındaki sınır işbirliği anlaşmasını 24 Ocak'tan geçerli olmak üzere feshettiği belirtildi.Finlandiya hükümetinin 25 Ekim'de Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili bir nota aldığı ve anlaşmayı feshetme yönündeki kendi kararını verdiği vurgulanan açıklamada, "Devlet Konseyi, Finlandiya Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu hükümeti arasında sınır işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin anlaşmanın iptal edilmesi yönündeki kararı yayınladı" denilerek, kararın 24 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.Daha önce, 20 Ekim'de Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Finlandiya ile 24 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek sınır işbirliğinin geliştirilmesi anlaşmasını feshetme kararını imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/estonya-rusya-sinirini-kapatmaya-hazir-oldugunu-acikladi-gerekce-hibrit-saldirilar-1077941312.html

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