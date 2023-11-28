https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-finlandiyanin-siniri-kapatma-karari-finlere-zarar-verir-1077883919.html

Rusya: Finlandiya’nın sınırı kapatma kararı Finlere zarar verir

Rusya: Finlandiya’nın sınırı kapatma kararı Finlere zarar verir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya’nın Rusya’yla sınırı kapatma kararının Finlandiya vatandaşlarına zarar vereceğini belirtti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

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aleksandr gruşko

dünya

finlandiya

rusya

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, gazetecilere açıklamasında, Finlandiya’nın son sınır kapısını kapatma kararıyla ilgili bir soru üzerine, “Onları sınırı kapattı. Buna nasıl bir tepki verebiliriz? Finlandiya vatandaşları acı çekecek” ifadesini kullandı.“Giz sadece rasyonel kararlarla ilgili yorum yapabiliriz” diyen Gruşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-disisleri-bakanligi-nato-avrupanin-guvenligine-zarar-veriyor-1077880456.html

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