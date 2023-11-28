https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-finlandiyanin-siniri-kapatma-karari-finlere-zarar-verir-1077883919.html
Rusya: Finlandiya’nın sınırı kapatma kararı Finlere zarar verir
Rusya: Finlandiya’nın sınırı kapatma kararı Finlere zarar verir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya’nın Rusya’yla sınırı kapatma kararının Finlandiya vatandaşlarına zarar vereceğini belirtti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T21:12+0300
2023-11-28T21:12+0300
2023-11-28T21:12+0300
aleksandr gruşko
dünya
finlandiya
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076172926_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_5d473e438a3736f66a03d9a7db7bdefd.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, gazetecilere açıklamasında, Finlandiya’nın son sınır kapısını kapatma kararıyla ilgili bir soru üzerine, “Onları sınırı kapattı. Buna nasıl bir tepki verebiliriz? Finlandiya vatandaşları acı çekecek” ifadesini kullandı.“Giz sadece rasyonel kararlarla ilgili yorum yapabiliriz” diyen Gruşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-disisleri-bakanligi-nato-avrupanin-guvenligine-zarar-veriyor-1077880456.html
finlandiya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076172926_54:0:971:688_1920x0_80_0_0_3cf1f80bec95e227f60671fec16be9cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr gruşko, finlandiya, rusya
aleksandr gruşko, finlandiya, rusya
Rusya: Finlandiya’nın sınırı kapatma kararı Finlere zarar verir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya’nın Rusya’yla sınırı kapatma kararının Finlandiya vatandaşlarına zarar vereceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, gazetecilere açıklamasında, Finlandiya’nın son sınır kapısını kapatma kararıyla ilgili bir soru üzerine, “Onları sınırı kapattı. Buna nasıl bir tepki verebiliriz? Finlandiya vatandaşları acı çekecek” ifadesini kullandı.
“Giz sadece rasyonel kararlarla ilgili yorum yapabiliriz” diyen Gruşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rasyonel kararlarda en azından bir mantık aranabilir. Ama bazen kararlar irrasyonel oluyor. Bu soruları Finlandiyalı meslektaşlarımıza sorun. Neden sınırı kapatma kararı aldılar? Rakamlara bakarsak bu dönemde yaklaşık 700 göçmen Rusya-Finlandiya sınırını geçmeye çalıştı. Aynı dönemde Avrupa Birliği sınırlarını geçmeye çalışan kişi sayısı 387 bin.”