https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-disisleri-bakanligi-nato-avrupanin-guvenligine-zarar-veriyor-1077880456.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO, Avrupa’nın güvenliğine zarar veriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO, Avrupa’nın güvenliğine zarar veriyor
NATO’nun, Rusya’ya karşı askeri üstünlük sağlamak için Polonya ve Baltık ülkelerinde askeri altyapı inşa ettiğini belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T18:18+0300
2023-11-28T18:18+0300
2023-11-28T18:18+0300
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rusya
rus dışişleri
aleksandr gruşko
nato
uluslararası primakov okumaları forumu
polonya
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avrupa
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‘Primakov Okumaları’ Uluslararası İlişkiler ve Küresel Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, “NATO’nun günümüzde Polonya ve Baltık ülkelerinde yaptıklarına dair uzunca bir listem var. Kısaca söylersek, Rusya’ya yönelik güç göstermeyi ve askeri üstünlük elde etmeyi amaçlayan askeri altyapının oluşturulmasından bahsediyoruz” ifadesini kullandı.NATO’nun eylemleri arasında uzun menzilli topların yerleştirilmesini, acil eylem planlarının kabulünü, hava ve füze savunma potansiyelinin artırılmasını gösteren Rus diplomat, NATO’nun ayrıca bölgeye yabancı silahlı kuvvetleri aktardığını ve tatbikat sayısını ve ölçeğini artırdığını kaydetti.Gruşko, “Bunun içinde, silahlı kuvvetleri yeniden silahlandırma programı, kıyaslanabilecek düşmana karşı koymak için gereken silahların alımı da var. Tüm bunlar elbette ABD savunma sanayisini mutlu ediyor. Lakin sadece bölgede değil Avrupa’nın genelinde güvenliğine zarar veriyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-rusya-ile-nato-arasinda-askeri-kanallar-acik-1066868190.html
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rusya, rus dışişleri, aleksandr gruşko, nato, uluslararası primakov okumaları forumu, polonya, baltık ülkeleri, avrupa
rusya, rus dışişleri, aleksandr gruşko, nato, uluslararası primakov okumaları forumu, polonya, baltık ülkeleri, avrupa
Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO, Avrupa’nın güvenliğine zarar veriyor
NATO’nun, Rusya’ya karşı askeri üstünlük sağlamak için Polonya ve Baltık ülkelerinde askeri altyapı inşa ettiğini belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, bu eylemlerin Avrupa’da güvenliğe zarar vermeye devam ettiğini kaydetti.
‘Primakov Okumaları’ Uluslararası İlişkiler ve Küresel Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, “NATO’nun günümüzde Polonya ve Baltık ülkelerinde yaptıklarına dair uzunca bir listem var. Kısaca söylersek, Rusya’ya yönelik güç göstermeyi ve askeri üstünlük elde etmeyi amaçlayan askeri altyapının oluşturulmasından bahsediyoruz” ifadesini kullandı.
NATO’nun eylemleri arasında uzun menzilli topların yerleştirilmesini, acil eylem planlarının kabulünü, hava ve füze savunma potansiyelinin artırılmasını gösteren Rus diplomat, NATO’nun ayrıca bölgeye yabancı silahlı kuvvetleri aktardığını ve tatbikat sayısını ve ölçeğini artırdığını kaydetti.
Gruşko, “Bunun içinde, silahlı kuvvetleri yeniden silahlandırma programı, kıyaslanabilecek düşmana karşı koymak için gereken silahların alımı da var. Tüm bunlar elbette ABD savunma sanayisini mutlu ediyor. Lakin sadece bölgede değil Avrupa’nın genelinde güvenliğine zarar veriyor” dedi.