https://sputniknews.com.tr/20230210/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-rusya-ile-nato-arasinda-askeri-kanallar-acik-1066868190.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ile NATO arasında askeri kanallar açık

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ile NATO arasında askeri kanallar açık

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya’nın NATO ile askeri hat üzerinden iletişim kanallarını açık tuttuğunu söyledi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T23:54+0300

2023-02-10T23:54+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, Rusya’nın NATO ile askeri hat üzerinden iletişim kanallarını açık tuttuğunu, ancak normal diplomatik temaslar ve diyalog için aynı şeyin söz konusu olmadığını belirtti.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Gruşko, “Askeri hat üzerinden kanallar açık, özellikle Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı ile Avrupa'daki NATO Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Komite Başkanı arasındaki telefon iletişim hattı açık durumda. Belçika Krallığı’ndaki büyükelçimize de gerektiğinde karargahla temasa geçilmesi talimatı verildi” dedi.İttifakın geçen yıl Madrid'de düzenlenen zirvesinde Rusya’nın NATO için doğrudan tehdit olarak ilan edildiğini anımsatan Rus diplomat, "Doğal olarak, bu koşullar altında sadece etkileşimler değil, normal diplomatik temas ve diyalogların sürmesi de söz konusu olamaz” diye konuştu.

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