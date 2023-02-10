https://sputniknews.com.tr/20230210/osmaniyede-yikilan-binalarda-tespit-edilen-kusurlara-iliskin-4-supheli-gozaltina-alindi-1066868106.html
Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T23:52+0300
2023-02-10T23:52+0300
2023-02-10T23:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
osmaniye
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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda bu aşamada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı kaydedildi.
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osmaniye
Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.
Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda bu aşamada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı kaydedildi.