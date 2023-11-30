https://sputniknews.com.tr/20231130/estonya-rusya-sinirini-kapatmaya-hazir-oldugunu-acikladi-gerekce-hibrit-saldirilar-1077941312.html

Estonya, Rusya sınırını kapatmaya hazır olduğunu açıkladı: Gerekçe ‘hibrit saldırılar’

Estonya, Rusya sınırını kapatmaya hazır olduğunu açıkladı: Gerekçe ‘hibrit saldırılar’

Estonya, ‘hibrit (melez) saldırılar’ olarak nitelendirdiği göçmen durumu nedeniyle Rusya ile sınırını kapatmaya hazır olduğunu duyurdu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T10:16+0300

2023-11-30T10:16+0300

2023-11-30T10:16+0300

dünya

estonya

rusya

rusya-estonya ilişkileri

belarus

sınır

baltık ülkeleri

finlandiya

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/10/1044742767_0:42:1200:717_1920x0_80_0_0_9efa896368698f738964930e643f6c10.jpg

Rusya’nın Estonya toplumu içerisinde kaygı ve istikrarsızlık yarattığını ima eden ülkenin dışişleri bakanı Margus Tsahkna, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı oturum aralarında Brüksel'de düzenlenen İskandinav ve Baltık ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Estonya'nın sınırlarla ilgili tutumunu bu şekilde özetledi.Bakan, Rusya ile Finlandiya sınırındaki duruma da dikkat çektiği konuşmasında, “Estonya, Rusya ile sınırını kapatmaya ve kendisini her türlü hibrit saldırıya karşı korumaya hazırdır. Ülkemiz Finlandiya ile dayanışma içindedir ve gerekirse ona yardım etmeye de hazırdır" ifadelerini kullandı.Bir diğer Baltık ülkesi Letonya’nın İçişleri Bakanı Rihards Kozlovskis, Baltık cumhuriyetinin şu anda Rusya ve Belarus ile sınırını 'Finlandiya örneğinde olduğu gibi' tamamen planlamadığını belirtmişti.Nedir bu hibrit saldırılar?Son zamanlarda sürekli gündeme gelen hibrit savaşları, geleneksel savaşların aksine, 'jeostratejik transit bölgelerdeki tarihsel, etnik, dini, sosyo-ekonomik ve coğrafi farklılıklardan istifade eden dışsal kimlik çatışmaları’ şeklinde tanımlanırken, bu yöntem kapsamında genel olarak düzensiz savaş, sahte haber, yumuşak güç, diplomasi ve dışarıdan seçim müdahalesi gibi etkileyici yöntemlerle harmanlayan askeri stratejiler öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231128/stoltenberg-finlandiya-sinir-kapilarinin-kapatilmasiyla-ilgili-dogru-kararlari-verebilecek-durumda-1077888726.html

estonya

rusya

belarus

baltık ülkeleri

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

estonya, rusya, rusya-estonya ilişkileri, belarus, sınır, baltık ülkeleri, finlandiya, nato