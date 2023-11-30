https://sputniknews.com.tr/20231130/estonya-rusya-sinirini-kapatmaya-hazir-oldugunu-acikladi-gerekce-hibrit-saldirilar-1077941312.html
Estonya, Rusya sınırını kapatmaya hazır olduğunu açıkladı: Gerekçe ‘hibrit saldırılar’
Estonya, Rusya sınırını kapatmaya hazır olduğunu açıkladı: Gerekçe ‘hibrit saldırılar’
Estonya, ‘hibrit (melez) saldırılar’ olarak nitelendirdiği göçmen durumu nedeniyle Rusya ile sınırını kapatmaya hazır olduğunu duyurdu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T10:16+0300
2023-11-30T10:16+0300
2023-11-30T10:16+0300
dünya
estonya
rusya
rusya-estonya ilişkileri
belarus
sınır
baltık ülkeleri
finlandiya
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/10/1044742767_0:42:1200:717_1920x0_80_0_0_9efa896368698f738964930e643f6c10.jpg
Rusya’nın Estonya toplumu içerisinde kaygı ve istikrarsızlık yarattığını ima eden ülkenin dışişleri bakanı Margus Tsahkna, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı oturum aralarında Brüksel'de düzenlenen İskandinav ve Baltık ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Estonya'nın sınırlarla ilgili tutumunu bu şekilde özetledi.Bakan, Rusya ile Finlandiya sınırındaki duruma da dikkat çektiği konuşmasında, “Estonya, Rusya ile sınırını kapatmaya ve kendisini her türlü hibrit saldırıya karşı korumaya hazırdır. Ülkemiz Finlandiya ile dayanışma içindedir ve gerekirse ona yardım etmeye de hazırdır" ifadelerini kullandı.Bir diğer Baltık ülkesi Letonya’nın İçişleri Bakanı Rihards Kozlovskis, Baltık cumhuriyetinin şu anda Rusya ve Belarus ile sınırını 'Finlandiya örneğinde olduğu gibi' tamamen planlamadığını belirtmişti.Nedir bu hibrit saldırılar?Son zamanlarda sürekli gündeme gelen hibrit savaşları, geleneksel savaşların aksine, 'jeostratejik transit bölgelerdeki tarihsel, etnik, dini, sosyo-ekonomik ve coğrafi farklılıklardan istifade eden dışsal kimlik çatışmaları’ şeklinde tanımlanırken, bu yöntem kapsamında genel olarak düzensiz savaş, sahte haber, yumuşak güç, diplomasi ve dışarıdan seçim müdahalesi gibi etkileyici yöntemlerle harmanlayan askeri stratejiler öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/stoltenberg-finlandiya-sinir-kapilarinin-kapatilmasiyla-ilgili-dogru-kararlari-verebilecek-durumda-1077888726.html
estonya
rusya
belarus
baltık ülkeleri
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/10/1044742767_94:0:1106:759_1920x0_80_0_0_a0323fb732268d66ba5ee6ebffc8c88c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
estonya, rusya, rusya-estonya ilişkileri, belarus, sınır, baltık ülkeleri, finlandiya, nato
estonya, rusya, rusya-estonya ilişkileri, belarus, sınır, baltık ülkeleri, finlandiya, nato
Estonya, Rusya sınırını kapatmaya hazır olduğunu açıkladı: Gerekçe ‘hibrit saldırılar’
Estonya, ‘hibrit (melez) saldırılar’ olarak nitelendirdiği göçmen durumu nedeniyle Rusya ile sınırını kapatmaya hazır olduğunu duyurdu.
Rusya’nın Estonya toplumu içerisinde kaygı ve istikrarsızlık yarattığını ima eden ülkenin dışişleri bakanı Margus Tsahkna, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı oturum aralarında Brüksel'de düzenlenen İskandinav ve Baltık ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Estonya'nın sınırlarla ilgili tutumunu bu şekilde özetledi.
Bakan, Rusya ile Finlandiya sınırındaki duruma
da dikkat çektiği konuşmasında, “Estonya, Rusya ile sınırını kapatmaya ve kendisini her türlü hibrit saldırıya karşı korumaya hazırdır. Ülkemiz Finlandiya ile dayanışma içindedir ve gerekirse ona yardım etmeye de hazırdır"
ifadelerini kullandı.
Bir diğer Baltık ülkesi Letonya’nın İçişleri Bakanı Rihards Kozlovskis, Baltık cumhuriyetinin şu anda Rusya ve Belarus ile sınırını 'Finlandiya örneğinde olduğu gibi' tamamen planlamadığını belirtmişti.
Nedir bu hibrit saldırılar?
Son zamanlarda sürekli gündeme gelen hibrit savaşları, geleneksel savaşların aksine, 'jeostratejik transit bölgelerdeki tarihsel, etnik, dini, sosyo-ekonomik ve coğrafi farklılıklardan istifade eden dışsal kimlik çatışmaları’ şeklinde tanımlanırken, bu yöntem kapsamında genel olarak düzensiz savaş, sahte haber, yumuşak güç, diplomasi ve dışarıdan seçim müdahalesi gibi etkileyici yöntemlerle harmanlayan askeri stratejiler öngörülüyor.