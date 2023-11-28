https://sputniknews.com.tr/20231128/stoltenberg-finlandiya-sinir-kapilarinin-kapatilmasiyla-ilgili-dogru-kararlari-verebilecek-durumda-1077888726.html
Stoltenberg: Finlandiya, sınır kapılarının kapatılmasıyla ilgili doğru kararları verebilecek durumda
Stoltenberg: Finlandiya, sınır kapılarının kapatılmasıyla ilgili doğru kararları verebilecek durumda
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır geçiş noktalarını kapatma konusunda ‘doğru kararlar’ verebilecek durumda olduğunu... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T23:14+0300
2023-11-28T23:14+0300
2023-11-28T23:14+0300
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Finlandiya'nın Rusya sınırındaki tüm sınır geçiş noktalarını kapatma kararını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın ortaya çıkan mevcut sorunla başa çıkabilecek ve ‘doğru kararlar’ alabilecek durumda olduğunu söyledi.Gazetecilere konuşan Stoltenberg, “Frontex’in (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) mevcut durumla ilgili olarak Finlandiya'ya destek sağlama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Finlandiya makamlarından destek talebi almadık. Sınır güvenliği ittifak ülkelerinin sorumluluğunda, Finlandiya'nın bu durumla başa çıkabileceğini ve doğru kararlar alabileceğine inanıyorum” dedi.Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen bugün yaptığı açıklamada, 30 Kasım gece yarısından itibaren Rusya sınırında faaliyetlerini sürdüren son sınır kapısı olan Raia-Jooseppi - Lotta'nın kapatılacağını, böylece 13 Aralık'a kadar tüm sınır geçiş noktalarının kapatılmış olacağını belirterek, ilgili kararın ‘Finlandiya'nın ulusal güvenliğini korumak için’ alındığını söyledi.Daha önce Finlandiya, üçüncü ülkelerden kontrolsüz göç akını nedeniyle sınırdaki 8 kapıdan 7'sini kapatmıştı. Sınır kapılarını kapatma kararı 23 Aralık 2023'e kadar yürürlükte kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-finlandiyanin-siniri-kapatma-karari-finlere-zarar-verir-1077883919.html
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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, sınır, finlandiya, rusya, nato, frontex, frontex
Stoltenberg: Finlandiya, sınır kapılarının kapatılmasıyla ilgili doğru kararları verebilecek durumda
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır geçiş noktalarını kapatma konusunda ‘doğru kararlar’ verebilecek durumda olduğunu belirtti.
Finlandiya'nın Rusya sınırındaki tüm sınır geçiş noktalarını kapatma kararını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın ortaya çıkan mevcut sorunla başa çıkabilecek ve ‘doğru kararlar’ alabilecek durumda olduğunu söyledi.
Gazetecilere konuşan Stoltenberg, “Frontex’in (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) mevcut durumla ilgili olarak Finlandiya'ya destek sağlama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Finlandiya makamlarından destek talebi almadık. Sınır güvenliği ittifak ülkelerinin sorumluluğunda, Finlandiya'nın bu durumla başa çıkabileceğini ve doğru kararlar alabileceğine inanıyorum” dedi.
Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen bugün yaptığı açıklamada, 30 Kasım gece yarısından itibaren Rusya sınırında faaliyetlerini sürdüren son sınır kapısı olan Raia-Jooseppi - Lotta'nın kapatılacağını, böylece 13 Aralık'a kadar tüm sınır geçiş noktalarının kapatılmış olacağını belirterek, ilgili kararın ‘Finlandiya'nın ulusal güvenliğini korumak için’ alındığını söyledi.
Daha önce Finlandiya, üçüncü ülkelerden kontrolsüz göç akını nedeniyle sınırdaki 8 kapıdan 7'sini kapatmıştı. Sınır kapılarını kapatma kararı 23 Aralık 2023'e kadar yürürlükte kalacak.