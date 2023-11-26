https://sputniknews.com.tr/20231126/finlandiya-basbakani-orpo-gerekirse-rusya-sinirindaki-son-kapiyi-da-kapatiriz-1077798058.html

Finlandiya Başbakanı Orpo: Gerekirse Rusya sınırındaki son kapıyı da kapatırız

Finlandiya Başbakanı Orpo: Gerekirse Rusya sınırındaki son kapıyı da kapatırız

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, üçüncü ülke vatandaşlarının sınıra akınının devam etmesi halinde Rusya sınırında açık bulunan son kapıyı da kapatmaya hazır... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T17:12+0300

2023-11-26T17:12+0300

2023-11-26T17:12+0300

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Fin radyosu Suomi'ye demeç veren Orpo, "Gerektiğinde Finlandiya doğu sınırını, tüm sınır kapılarını kapatacak ve sığınma taleplerini doğu sınırı dışındaki başka bir yerde kabul edecek. Helsinki-vantaa Havaalanı'nda veya deniz limanlarında sığınma başvurusu yapabilirsiniz, ancak doğu sınırında değil" dedi. Finlandiya, üçüncü ülkelerden kontrolsüz göç akını nedeniyle sınırdaki 8 kapıdan 7'sini kapatmıştı. Sınır kapılarını kapatma kararı 23 Aralık 2023'e kadar yürürlükte kalacak.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/rusya-finlandiyanin-sinir-kapilarini-kapatma-kararindan-uzuntu-duyuyoruz-1077584706.html

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