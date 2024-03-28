https://sputniknews.com.tr/20240328/rus-ordusu-donetskte-abd-yapimi-abrams-tanklarindan-birini-daha-imha-etti-1082162580.html

Rus ordusu, Donetsk'te ABD yapımı Abrams tanklarından birini daha imha etti

Rus ordusu, Donetsk'te ABD yapımı Abrams tanklarından birini daha imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Avdeyevka'da ABD yapımı M1 Abrams tanklarından birini daha vurdu. Böylece özel askeri harekat... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T15:46+0300

2024-03-28T15:46+0300

2024-03-28T15:47+0300

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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin günlük brifingi yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Abrams tankının daha vurulduğunu duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka yönünde düşmanın 7 karşı saldırısını bastıran 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, 95 Ukrayna askerinin yanı sıra biri Abrams olmak üzere 3 tank, 2 piyade aracı, 9 otomobil ve 2 ABD yapımı M777 obüsünü yerle bir etti.Kupyansk yönünde 30 asker, 1 tank, 3 piyade aracını imha eden Rus güçleri, Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçirip 370 askeri, 1 tank ve 3 piyade aracını etkisiz hale getirdi.Güney Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki durumunu iyileştirip 145 Ukrayna askerini öldüren Rusya ordusu, Herson yönünde de 40 askeri, biri ABD yapımı M113 3 zırhlı aracı imha etti.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 131 İHA, 26 ABD yapımı HIMARS ve Çekya yapımı Vampire roketi de yok edildi. Sadece Belgorod Bölgesi'nde 10 Vampire roketi imha edildi.Rusya, Abrams tanklarından neler elde edebilir?Rusya, büyük umutlarla Ukrayna ordusuna teslim edilen Abrams tanklarının şimdiye dek 5'ini imha etti.Kısa süre önce Rus özel kuvvetler askerleri, riskli bir operasyon düzenleyerek, kısa süre önce ele geçirilen Avdeyevka'nın Berdiçi köyünde bir Abrams tankına ulaşmayı başarmıştı.Sputnik, deneyimli askeri uzman Aleksey Leonkov'a Rusya'nın Abrams tankını daha yakından inceleyerek ne elde edebileceğini sormuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240328/putin-diger-silahlar-gibi-f-16lari-da-yok-edecegiz-1082145073.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, donetsk, ukrayna, ukrayna ordusu, abrams