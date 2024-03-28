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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240328/putin-diger-silahlar-gibi-f-16lari-da-yok-edecegiz-1082145073.html
Putin: Diğer silahlar gibi F-16’ları da yok edeceğiz
Putin: Diğer silahlar gibi F-16’ları da yok edeceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili, “Bu çatışma alanında... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T03:07+0300
2024-03-28T03:07+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya verilecek F-16 savaş uçaklarının, Rusya’ya karşı üçüncü ülkelerin havaalanlarını kullanmaları halinde nerede olurlarsa olsunlar meşru hedefleri olacağını söyledi.Putin, Tver bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığının ordu havacılık eğitim merkezini ziyaret etti. Burada askeri pilotlarla sohbet eden Putin, Ukrayna’daki çatışmalarda Rus ordusu havacılık biriminin mükemmel çalıştığını ve sonuca katkı sağladığını ifade etti:Kendisinin de savaş uçağı ile birkaç kez uçtuğunu ve savaş uçağı pilotlarının işinin zor olduğunu belirten Putin, çatışma bölgesinde Rus Su-34 bombardıman uçağı, Su-30 ve Su-57 yeni model savaş uçaklarının çok iyi işler çıkardığını kaydetti.Batı ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Putin, “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz” diye konuştu.Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kendisine verilen görevleri yerine getireceğinden şüphe duymadığını vurguladı. Rus lider, “Tüm askerler adına, size en derin şükranlarımı ve saygılarımı ifade etmek ve Silahlı Kuvvetler personeline güvenebileceğiniz konusunda sizi temin etmek istiyorum. Belirlediğiniz her görevi yerine getireceğiz, sizi yarı yolda bırakmayacağız" diyen pilota, "Hiç şüphem yok" yanıtını verdi.F-16 savaş uçaklarının nükleer silah taşıma kabiliyeti olduğuna da dikkatİ çeken Putin, bu uçaklarla mücadele ederken bunu hesaba katacaklarını belirtti.Ukrayna’ya verilecek bu uçakların NATO havaalanlarından kullanılması halinde ne yapılacağına da açıklık getiren Rus lider Putin, “Elbette bu uçaklar üçüncü ülkelerin havaalanlarından kullanılırsa, nerede bulunurlarsa bulunsun bizim için meşru hedef haline gelecek” şeklinde konuştu.'NATO ile savaşa mı gireceğiz? Bu tamamen saçmalık'Putin, ABD’nin savunma harcamalarının Rusya’dan daha fazla olduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın NATO ile savaşmayı planladığı iddialarının saçma olduğunu söyledi:"Özel askeri operasyon sırasında yaptığımız şey, tarihi topraklarımızda yaşayan halkımızı korumaktır" diyen Putin, "Eğer Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, Rusya'nın önerdiği gibi, Avrupa'da tamamen yeni güvenlik ilişkileri kurulmuş olsaydı, bugünkü olanlar hiçbir şey olmayacaktı. Sadece bizim bahsettiğimiz güvenlik çıkarlarımızı dikkate alacaklardı. Her yıl, hatta on yıldır, bunu tamamen göz ardı ediyorlar" diye ekledi.Putin, Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Polonya’ya saldırma ihtimali iddialarını da “saçmalık” olarak nitelendirdi.'Diğer dinlerin mensuplarına saygılı olmalıyız'Rusya’nın çok uluslu ve çok dinli bir ülke olduğunun asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Putin, bu hususta dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Putin, “Her zaman kardeşlerimize, diğer dinin mensuplarına, yani Müslümanlara, Yahudilere ve diğerlerine saygılı davranmalıyız, zaten bunu da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240326/putinden-crocus-city-halldeki-teror-saldirisina-iliskin-yeni-aciklama-1082061509.html
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f-16, f-16, vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, nato
f-16, f-16, vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, nato

Putin: Diğer silahlar gibi F-16’ları da yok edeceğiz

03:07 28.03.2024
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© Sputnik / POOL
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Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili, “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya verilecek F-16 savaş uçaklarının, Rusya’ya karşı üçüncü ülkelerin havaalanlarını kullanmaları halinde nerede olurlarsa olsunlar meşru hedefleri olacağını söyledi.
Putin, Tver bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığının ordu havacılık eğitim merkezini ziyaret etti. Burada askeri pilotlarla sohbet eden Putin, Ukrayna’daki çatışmalarda Rus ordusu havacılık biriminin mükemmel çalıştığını ve sonuca katkı sağladığını ifade etti:
"Mükemmel. Herkes mükemmel çalışıyor. Ortak bir hedefe ulaşılmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyorlar."
Kendisinin de savaş uçağı ile birkaç kez uçtuğunu ve savaş uçağı pilotlarının işinin zor olduğunu belirten Putin, çatışma bölgesinde Rus Su-34 bombardıman uçağı, Su-30 ve Su-57 yeni model savaş uçaklarının çok iyi işler çıkardığını kaydetti.
Batı ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Putin, “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz” diye konuştu.
Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kendisine verilen görevleri yerine getireceğinden şüphe duymadığını vurguladı.
Rus lider, “Tüm askerler adına, size en derin şükranlarımı ve saygılarımı ifade etmek ve Silahlı Kuvvetler personeline güvenebileceğiniz konusunda sizi temin etmek istiyorum. Belirlediğiniz her görevi yerine getireceğiz, sizi yarı yolda bırakmayacağız" diyen pilota, "Hiç şüphem yok" yanıtını verdi.
F-16 savaş uçaklarının nükleer silah taşıma kabiliyeti olduğuna da dikkatİ çeken Putin, bu uçaklarla mücadele ederken bunu hesaba katacaklarını belirtti.
Ukrayna’ya verilecek bu uçakların NATO havaalanlarından kullanılması halinde ne yapılacağına da açıklık getiren Rus lider Putin, “Elbette bu uçaklar üçüncü ülkelerin havaalanlarından kullanılırsa, nerede bulunurlarsa bulunsun bizim için meşru hedef haline gelecek” şeklinde konuştu.

'NATO ile savaşa mı gireceğiz? Bu tamamen saçmalık'

Putin, ABD’nin savunma harcamalarının Rusya’dan daha fazla olduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın NATO ile savaşmayı planladığı iddialarının saçma olduğunu söyledi:
"2022'de ABD (askeriyeye)811 milyar dolar harcadı. Rusya Federasyonu ise 72 milyar dolar.Bu oranda NATO ile savaşa mı gireceğiz? Bu tamamen saçmalık."
"Özel askeri operasyon sırasında yaptığımız şey, tarihi topraklarımızda yaşayan halkımızı korumaktır" diyen Putin, "Eğer Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, Rusya'nın önerdiği gibi, Avrupa'da tamamen yeni güvenlik ilişkileri kurulmuş olsaydı, bugünkü olanlar hiçbir şey olmayacaktı. Sadece bizim bahsettiğimiz güvenlik çıkarlarımızı dikkate alacaklardı. Her yıl, hatta on yıldır, bunu tamamen göz ardı ediyorlar" diye ekledi.
Putin, Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Polonya’ya saldırma ihtimali iddialarını da “saçmalık” olarak nitelendirdi.

'Diğer dinlerin mensuplarına saygılı olmalıyız'

Rusya’nın çok uluslu ve çok dinli bir ülke olduğunun asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Putin, bu hususta dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Putin, “Her zaman kardeşlerimize, diğer dinin mensuplarına, yani Müslümanlara, Yahudilere ve diğerlerine saygılı davranmalıyız, zaten bunu da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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