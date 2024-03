https://sputniknews.com.tr/20240328/putin-diger-silahlar-gibi-f-16lari-da-yok-edecegiz-1082145073.html

Putin: Diğer silahlar gibi F-16’ları da yok edeceğiz

Putin: Diğer silahlar gibi F-16’ları da yok edeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili, “Bu çatışma alanında... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T03:07+0300

2024-03-28T03:07+0300

2024-03-28T03:07+0300

ukrayna krizi

f-16

f-16

vladimir putin

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

abd

abd

nato

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082144913_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_dcb19b053b0c4705e7c873efd6b8933b.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya verilecek F-16 savaş uçaklarının, Rusya’ya karşı üçüncü ülkelerin havaalanlarını kullanmaları halinde nerede olurlarsa olsunlar meşru hedefleri olacağını söyledi.Putin, Tver bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığının ordu havacılık eğitim merkezini ziyaret etti. Burada askeri pilotlarla sohbet eden Putin, Ukrayna’daki çatışmalarda Rus ordusu havacılık biriminin mükemmel çalıştığını ve sonuca katkı sağladığını ifade etti:Kendisinin de savaş uçağı ile birkaç kez uçtuğunu ve savaş uçağı pilotlarının işinin zor olduğunu belirten Putin, çatışma bölgesinde Rus Su-34 bombardıman uçağı, Su-30 ve Su-57 yeni model savaş uçaklarının çok iyi işler çıkardığını kaydetti.Batı ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Putin, “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz” diye konuştu.Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kendisine verilen görevleri yerine getireceğinden şüphe duymadığını vurguladı. Rus lider, “Tüm askerler adına, size en derin şükranlarımı ve saygılarımı ifade etmek ve Silahlı Kuvvetler personeline güvenebileceğiniz konusunda sizi temin etmek istiyorum. Belirlediğiniz her görevi yerine getireceğiz, sizi yarı yolda bırakmayacağız" diyen pilota, "Hiç şüphem yok" yanıtını verdi.F-16 savaş uçaklarının nükleer silah taşıma kabiliyeti olduğuna da dikkatİ çeken Putin, bu uçaklarla mücadele ederken bunu hesaba katacaklarını belirtti.Ukrayna’ya verilecek bu uçakların NATO havaalanlarından kullanılması halinde ne yapılacağına da açıklık getiren Rus lider Putin, “Elbette bu uçaklar üçüncü ülkelerin havaalanlarından kullanılırsa, nerede bulunurlarsa bulunsun bizim için meşru hedef haline gelecek” şeklinde konuştu.'NATO ile savaşa mı gireceğiz? Bu tamamen saçmalık'Putin, ABD’nin savunma harcamalarının Rusya’dan daha fazla olduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın NATO ile savaşmayı planladığı iddialarının saçma olduğunu söyledi:"Özel askeri operasyon sırasında yaptığımız şey, tarihi topraklarımızda yaşayan halkımızı korumaktır" diyen Putin, "Eğer Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, Rusya'nın önerdiği gibi, Avrupa'da tamamen yeni güvenlik ilişkileri kurulmuş olsaydı, bugünkü olanlar hiçbir şey olmayacaktı. Sadece bizim bahsettiğimiz güvenlik çıkarlarımızı dikkate alacaklardı. Her yıl, hatta on yıldır, bunu tamamen göz ardı ediyorlar" diye ekledi.Putin, Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Polonya’ya saldırma ihtimali iddialarını da “saçmalık” olarak nitelendirdi.'Diğer dinlerin mensuplarına saygılı olmalıyız'Rusya’nın çok uluslu ve çok dinli bir ülke olduğunun asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Putin, bu hususta dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Putin, “Her zaman kardeşlerimize, diğer dinin mensuplarına, yani Müslümanlara, Yahudilere ve diğerlerine saygılı davranmalıyız, zaten bunu da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240326/putinden-crocus-city-halldeki-teror-saldirisina-iliskin-yeni-aciklama-1082061509.html

rusya

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

f-16, f-16, vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, nato