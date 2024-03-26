https://sputniknews.com.tr/20240326/putinden-crocus-city-halldeki-teror-saldirisina-iliskin-yeni-aciklama-1082061509.html
Putin'den Crocus City Hall'deki terör saldırısına ilişkin yeni açıklama
Putin'den Crocus City Hall'deki terör saldırısına ilişkin yeni açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başsavcılığı'nın Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısındaki suçluların adil şekilde... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T14:29+0300
2024-03-26T14:29+0300
2024-03-26T14:55+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rusya başsavcılığı
igor krasnov
crocus city hall
terör
terör saldırısı
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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Rusya Başsavcılığı'nın yönetim toplantısında konuşan Putin, "Savcıların, resmi suçlama yöneltilmesi sırasında da olmak üzere, kendi yetkileri dahilinde, suçluların adil bir ceza almasını sağlamak için Rus hukuku uyarınca gereken her şeyi yapacaklarını umuyorum" dedi."Bildiğiniz üzere, bu toplu katliamı doğrudan gerçekleştiren suçlular tutuklandı. Soruşturma makamları bu barbarca suçun koşullarını titizlikle belirliyor, ayrıntılarını açığa çıkarıyor, saldırıda yer alan her kişinin rolünü ve suçluluk derecesini belirliyor, kriminal uzmanlarının çıkarımlarını inceliyor" diye devam eden Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile diğer istihbarat birimlerinin de Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nin koordinasyonunda kendi konuları üzerinde çalıştıklarının altını çizdi.Rusya Başsavcısı: Azmettiriciler cezalarını çekecekRusya Başsavcısı İgor Krasnov da, Crocus City Hall ile sınırdaki Rus bölgelerine yönelik saldırıların failleri, azmettiricileri ve koordinatörlerinin cezalarını çekeceklerini vurguladı.Krasnov, "Neredeyse her gün yurttaşlarımız ve özellikle acı verici bir şekilde de çocuklarımız, yerleşim yerlerine yönelik topçu atışları ve İHA saldırıları nedeniyle hayatını kaybediyor. 22 Mart'ta Moskova'da çok sayıda sivilin hayatına mal olan bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu vahşetlerin ortak amacı, insanları korkutmak ve halkımızın birliğini bozmaktır. Bu saldırıların failleri ve azmettiricileri kaçınılmaz olarak cezaya çarptırılacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240325/putinden-teror-saldirisinin-kurbanlarinin-ailelerine-taziye-mesaji-1082041362.html
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rusya, vladimir putin, rusya başsavcılığı, igor krasnov, crocus city hall, terör, terör saldırısı, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya, vladimir putin, rusya başsavcılığı, igor krasnov, crocus city hall, terör, terör saldırısı, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
Putin'den Crocus City Hall'deki terör saldırısına ilişkin yeni açıklama
14:29 26.03.2024 (güncellendi: 14:55 26.03.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başsavcılığı'nın Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısındaki suçluların adil şekilde cezalandırılması için gereken her şeyi yapacağını vurguladı.
Rusya Başsavcılığı'nın yönetim toplantısında konuşan Putin, "Savcıların, resmi suçlama yöneltilmesi sırasında da olmak üzere, kendi yetkileri dahilinde, suçluların adil bir ceza almasını sağlamak için Rus hukuku uyarınca gereken her şeyi yapacaklarını umuyorum" dedi.
"Bildiğiniz üzere, bu toplu katliamı doğrudan gerçekleştiren suçlular tutuklandı. Soruşturma makamları bu barbarca suçun koşullarını titizlikle belirliyor, ayrıntılarını açığa çıkarıyor, saldırıda yer alan her kişinin rolünü ve suçluluk derecesini belirliyor, kriminal uzmanlarının çıkarımlarını inceliyor" diye devam eden Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile diğer istihbarat birimlerinin de Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nin koordinasyonunda kendi konuları üzerinde çalıştıklarının altını çizdi.
Rusya Başsavcısı: Azmettiriciler cezalarını çekecek
Rusya Başsavcısı İgor Krasnov da, Crocus City Hall ile sınırdaki Rus bölgelerine yönelik saldırıların failleri, azmettiricileri ve koordinatörlerinin cezalarını çekeceklerini vurguladı.
Krasnov, "Neredeyse her gün yurttaşlarımız ve özellikle acı verici bir şekilde de çocuklarımız, yerleşim yerlerine yönelik topçu atışları ve İHA saldırıları nedeniyle hayatını kaybediyor. 22 Mart'ta Moskova'da çok sayıda sivilin hayatına mal olan bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu vahşetlerin ortak amacı, insanları korkutmak ve halkımızın birliğini bozmaktır. Bu saldırıların failleri ve azmettiricileri kaçınılmaz olarak cezaya çarptırılacak" ifadelerini kullandı.