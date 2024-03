https://sputniknews.com.tr/20240326/putinden-crocus-city-halldeki-teror-saldirisina-iliskin-yeni-aciklama-1082061509.html

Putin'den Crocus City Hall'deki terör saldırısına ilişkin yeni açıklama

Putin'den Crocus City Hall'deki terör saldırısına ilişkin yeni açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başsavcılığı'nın Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısındaki suçluların adil şekilde... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Başsavcılığı'nın yönetim toplantısında konuşan Putin, "Savcıların, resmi suçlama yöneltilmesi sırasında da olmak üzere, kendi yetkileri dahilinde, suçluların adil bir ceza almasını sağlamak için Rus hukuku uyarınca gereken her şeyi yapacaklarını umuyorum" dedi."Bildiğiniz üzere, bu toplu katliamı doğrudan gerçekleştiren suçlular tutuklandı. Soruşturma makamları bu barbarca suçun koşullarını titizlikle belirliyor, ayrıntılarını açığa çıkarıyor, saldırıda yer alan her kişinin rolünü ve suçluluk derecesini belirliyor, kriminal uzmanlarının çıkarımlarını inceliyor" diye devam eden Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile diğer istihbarat birimlerinin de Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nin koordinasyonunda kendi konuları üzerinde çalıştıklarının altını çizdi.Rusya Başsavcısı: Azmettiriciler cezalarını çekecekRusya Başsavcısı İgor Krasnov da, Crocus City Hall ile sınırdaki Rus bölgelerine yönelik saldırıların failleri, azmettiricileri ve koordinatörlerinin cezalarını çekeceklerini vurguladı.Krasnov, "Neredeyse her gün yurttaşlarımız ve özellikle acı verici bir şekilde de çocuklarımız, yerleşim yerlerine yönelik topçu atışları ve İHA saldırıları nedeniyle hayatını kaybediyor. 22 Mart'ta Moskova'da çok sayıda sivilin hayatına mal olan bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu vahşetlerin ortak amacı, insanları korkutmak ve halkımızın birliğini bozmaktır. Bu saldırıların failleri ve azmettiricileri kaçınılmaz olarak cezaya çarptırılacak" ifadelerini kullandı.

