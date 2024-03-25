https://sputniknews.com.tr/20240325/putinden-teror-saldirisinin-kurbanlarinin-ailelerine-taziye-mesaji-1082041362.html
Putin’den terör saldırısının kurbanlarının ailelerine taziye mesajı
Putin’den terör saldırısının kurbanlarının ailelerine taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T21:05+0300
2024-03-25T21:05+0300
2024-03-25T21:15+0300
dünya
vladimir putin
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taziye
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Rusya lideri Vladimir Putin "Crocus City Hall konser terör saldırısını kimin eliyle gerçekleştirdiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" açıklamasında bulundu.
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vladimir putin, son dakika, taziye
vladimir putin, son dakika, taziye
Putin’den terör saldırısının kurbanlarının ailelerine taziye mesajı
21:05 25.03.2024 (güncellendi: 21:15 25.03.2024)
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.
Rusya lideri Vladimir Putin "Crocus City Hall konser terör saldırısını kimin eliyle gerçekleştirdiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" açıklamasında bulundu.