https://sputniknews.com.tr/20240325/rusya-sorusturma-komitesi-teror-saldirisiyla-ilgili-3-sanigin-daha-tutuklanmasini-talep-etti-1082036848.html
Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep etti
Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep etti
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi’nin Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep ettiği öğrenildi. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T18:10+0300
2024-03-25T18:10+0300
2024-03-25T18:30+0300
dünya
rusya soruşturma komitesi
terör
terör saldırısı
crocus city hall
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Mahkemeden Sputnik’e verilen bilgiye göre soruşturma müfettişleri, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep etti.Mahkemeden yapılan açıklamada, “Aminçon İsroiloviç İslomov, Dilovar Isroiloviç İslomov ve Isroil Ibragimoviç İslomov hakkında 3 dosya daha tarafımıza ulaştı” ifadelerine yer verildi.Bu kişilerden ikisine resmi olarak suçlama yöneltildiği, üçüncüsünün ise hala şüpheli statüsünde olduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/simonyan-crocustaki-teror-saldirisi-yabanci-bayrak-altinda-gerceklestirildi-1082022496.html
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rusya soruşturma komitesi, terör, terör saldırısı, crocus city hall
rusya soruşturma komitesi, terör, terör saldırısı, crocus city hall
Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep etti
18:10 25.03.2024 (güncellendi: 18:30 25.03.2024)
Rusya Soruşturma Komitesi’nin Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep ettiği öğrenildi.
Mahkemeden Sputnik’e verilen bilgiye göre soruşturma müfettişleri, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep etti.
Mahkemeden yapılan açıklamada, “Aminçon İsroiloviç İslomov, Dilovar Isroiloviç İslomov ve Isroil Ibragimoviç İslomov hakkında 3 dosya daha tarafımıza ulaştı” ifadelerine yer verildi.
Bu kişilerden ikisine resmi olarak suçlama yöneltildiği, üçüncüsünün ise hala şüpheli statüsünde olduğu ifade edildi.