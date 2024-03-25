https://sputniknews.com.tr/20240325/rusya-sorusturma-komitesi-teror-saldirisiyla-ilgili-3-sanigin-daha-tutuklanmasini-talep-etti-1082036848.html

Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep etti

Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep etti

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi’nin Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep ettiği öğrenildi. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T18:10+0300

2024-03-25T18:10+0300

2024-03-25T18:30+0300

dünya

rusya soruşturma komitesi

terör

terör saldırısı

crocus city hall

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Mahkemeden Sputnik’e verilen bilgiye göre soruşturma müfettişleri, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısıyla ilgili 3 sanığın daha tutuklanmasını talep etti.Mahkemeden yapılan açıklamada, “Aminçon İsroiloviç İslomov, Dilovar Isroiloviç İslomov ve Isroil Ibragimoviç İslomov hakkında 3 dosya daha tarafımıza ulaştı” ifadelerine yer verildi.Bu kişilerden ikisine resmi olarak suçlama yöneltildiği, üçüncüsünün ise hala şüpheli statüsünde olduğu ifade edildi.

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rusya soruşturma komitesi, terör, terör saldırısı, crocus city hall