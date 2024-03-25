https://sputniknews.com.tr/20240325/simonyan-crocustaki-teror-saldirisi-yabanci-bayrak-altinda-gerceklestirildi-1082022496.html
Simonyan: Crocus'taki terör saldırısı 'yabancı bayrak' altında gerçekleştirildi
Simonyan: Crocus'taki terör saldırısı 'yabancı bayrak' altında gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Moskova yakınlarındaki Crocus City... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T11:56+0300
2024-03-25T11:56+0300
2024-03-25T11:56+0300
dünya
rusya
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crocus city hall
terör saldırısı
sivil can kaybı
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beyaz saray
batı
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Rus devlet kanalı Rossiya 1 TV’de yayınlanan ‘Vladimir Solovyov ile Akşam’ programında, 22 Mart’taki terör saldırısının planlayıcıları, düzenleyicileri ve failleri hakkındaki görüşlerini paylaşan Margarita Simonyan, saldırının sorumluluğunu IŞİD'e yüklemeye çalışan Batı medyasını eleştirerek, “Bu terör eyleminin 'yabancı bir bayrak altında' düzenlenen, korkunç, acımasız ve akla hayale gelmeyecek bir operasyon olarak tasarlandığı çok açık. Failleri de IŞİD üyesi olduklarına inandırmak için özellikle seçilmişler” dedi.Saldırı sonrasında Batı basınının tek bir ağızdan IŞİD'i suçladığını anımsatan Simonyan, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Simonyan, bu terör örgütünün dünyanın her yerinde çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirdiği ve ‘Ukrayna ile bağlantılı olmadığı’ için seçildiğine inanırken, “Ancak onların (ABD) bu teröristlerin IŞİD üyelerine benzediğini önceden bildikleri ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Ukrayna’nın rolünü de savuşturmaları gerekiyor. Batı kamuoyunun bu saldırıda Ukrayna’nın rolü olduğunu bilmesi, ‘Bir saniye, biz bu teröristleri mi destekliyor muyuz? İkiz kuleleri havaya uçuranlarla aynı kişiler mi?’ gibi soru işaretleri yaratacak. Fransızlar da kendilerini hatırlayacak, birçoğunun hatırlaması gereken çok şey var” dedi.Batı medyasında Moskova’daki terör saldırısında Ukrayna’nın rolü olmadığına ve IŞİD’in parmağı olduğuna dair sarsılmaz bir inanç olduğuna dikkat çeken Simonyan, konuşmasını, “Yayınladıkları bu sayısız, çoklu taziyeler de aynı programın bir parçası. Halkı ikna etmenin bir parçası. ‘Hepimiz sempati duyuyoruz’ derken IŞİD’e işaret ediyorlar. Hayır. Bu ne holiganların, ne bazı veletlerin ne de teröristlerin işi. İŞİD de değil. Bunu yapan onlar...Dayanışma mesajı verip aslında bize kardeş olmayanlar. Bu konuda hiç şüphe yok" diye özetledi.Moskova’da en az 133 kişinin yaşamına mal olan terör saldırısının ertesi günü erken saatlerde açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Crocus City Hall’deki terör saldırısını kınayarak başsağlığı dilemiş, soruşturma sonuçlarını beklemeden IŞİD'e işaret ederek, “IŞİD'in yenilmesi gereken ortak bir düşman olduğunu” söylemişti.‘Bundan kaçış yok’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin başken Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısındaki sorumluluğu IŞİD’e atarak kendisini ve Ukrayna’yı mazur görerek savuşturmaya çalıştığını söylemişti.Zaharova, Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda için kaleme aldığı makalesinde, Amerikalı siyasetçilerin 22 Mart akşamı Crocus’ta meydana gelen terör saldırısının IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hikayeleriyle kendilerini tuzağa düşürdüğünün altını çizerken, “Bunu neden yaptıkları çok açık; bundan kaçış yok" diye yazdı.Son yıllarda IŞİD’in planlarını değiştirdiğini ve artık ağırlıklı olarak ABD'nin düşmanlarına saldırdığını vurgulayarak bu durumu ‘garip bir tesadüf’ olarak niteleyen Zaharova, “Afganistan'da Taliban'a, İran’da İran hükümetine, Suriye'deki meşru otoritelere ve bize karşı saldırılar düzenliyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/zaharova-abd-teror-saldirisinin-ardindan-ukraynayi-mazur-goruyor-1082015071.html
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rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, sivil can kaybı, abd, beyaz saray, batı, basın, propaganda, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan
rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, sivil can kaybı, abd, beyaz saray, batı, basın, propaganda, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan
Simonyan: Crocus'taki terör saldırısı 'yabancı bayrak' altında gerçekleştirildi
Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısını ‘yabancı bayrak’ altında gerçekleştirilmeye çalışılan korkunç bir operasyon olarak nitelendirdi.
Rus devlet kanalı Rossiya 1 TV’de yayınlanan ‘Vladimir Solovyov ile Akşam’ programında, 22 Mart’taki terör saldırısının planlayıcıları, düzenleyicileri ve failleri hakkındaki görüşlerini paylaşan Margarita Simonyan, saldırının sorumluluğunu IŞİD'e yüklemeye çalışan Batı medyasını eleştirerek, “Bu terör eyleminin 'yabancı bir bayrak altında' düzenlenen, korkunç, acımasız ve akla hayale gelmeyecek bir operasyon olarak tasarlandığı çok açık. Failleri de IŞİD üyesi olduklarına inandırmak için özellikle seçilmişler” dedi.
Saldırı sonrasında Batı basınının tek bir ağızdan IŞİD'i suçladığını anımsatan Simonyan, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
“Amerikan özel servisleri, saldırıyla ilgili bazı bilgileri ‘sızdırmakla’ kalmayıp, ne yazıp ne yazmayacaklarını emrettikleri yayın organları üzerinden, daha henüz terör eylemine karışan hiçbir failin yakalanmamasına ve kim olduklarının dahi bilinmemesine rağmen hep bir ağızdan ‘IŞİD’ diye bağırarak aptalca bir hata yapmasalardı, belki bize inandırıcı gelebilirdi.
Simonyan, bu terör örgütünün dünyanın her yerinde çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirdiği ve ‘Ukrayna ile bağlantılı olmadığı’ için seçildiğine inanırken, “Ancak onların (ABD) bu teröristlerin IŞİD üyelerine benzediğini önceden bildikleri ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Ukrayna’nın rolünü de savuşturmaları gerekiyor. Batı kamuoyunun bu saldırıda Ukrayna’nın rolü olduğunu bilmesi, ‘Bir saniye, biz bu teröristleri mi destekliyor muyuz? İkiz kuleleri havaya uçuranlarla aynı kişiler mi?’ gibi soru işaretleri yaratacak. Fransızlar da kendilerini hatırlayacak, birçoğunun hatırlaması gereken çok şey var” dedi.
Batı medyasında Moskova’daki terör saldırısında Ukrayna’nın rolü olmadığına ve IŞİD’in parmağı olduğuna dair sarsılmaz bir inanç olduğuna dikkat çeken Simonyan, konuşmasını, “Yayınladıkları bu sayısız, çoklu taziyeler de aynı programın bir parçası. Halkı ikna etmenin bir parçası. ‘Hepimiz sempati duyuyoruz’ derken IŞİD’e işaret ediyorlar. Hayır. Bu ne holiganların, ne bazı veletlerin ne de teröristlerin işi. İŞİD de değil. Bunu yapan onlar...Dayanışma mesajı verip aslında bize kardeş olmayanlar. Bu konuda hiç şüphe yok" diye özetledi.
Moskova’da en az 133 kişinin yaşamına mal olan terör saldırısının ertesi günü erken saatlerde açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Crocus City Hall’deki terör saldırısını kınayarak başsağlığı dilemiş, soruşturma sonuçlarını beklemeden IŞİD'e işaret ederek, “IŞİD'in yenilmesi gereken ortak bir düşman olduğunu” söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin başken Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısındaki sorumluluğu IŞİD’e atarak kendisini ve Ukrayna’yı mazur görerek savuşturmaya çalıştığını söylemişti.
Zaharova, Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda için kaleme aldığı makalesinde, Amerikalı siyasetçilerin 22 Mart akşamı Crocus’ta meydana gelen terör saldırısının IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hikayeleriyle kendilerini tuzağa düşürdüğünün altını çizerken, “Bunu neden yaptıkları çok açık; bundan kaçış yok" diye yazdı.
Son yıllarda IŞİD’in planlarını değiştirdiğini ve artık ağırlıklı olarak ABD'nin düşmanlarına saldırdığını vurgulayarak bu durumu ‘garip bir tesadüf’ olarak niteleyen Zaharova, “Afganistan'da Taliban'a, İran’da İran hükümetine, Suriye'deki meşru otoritelere ve bize karşı saldırılar düzenliyor” dedi.